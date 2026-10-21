インテルは2026/2027シーズンのチャンピオンズリーグ、リーグフェーズ第3節に臨む。21時からサン・シーロでシャフタール・ドネツクを迎える。 レアル・マドリーとブルージュに連敗したクリスティアン・キヴ率いるインテルにとって、早くも生き残りを懸けた一戦だ。上位8位入りへの望みをつなぐためにも、巻き返しが求められる。一方、アルダ・トゥラン率いるシャフタールは、最初の2試合で勝ち点4を獲得しており、より余裕のある状況でこの試合を迎える。





インテル対シャフタール

得点者：-







