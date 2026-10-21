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Pio Esposito InterGetty Images
Emanuele Tramacere
翻訳者：

インテル対シャフタール・ドネツク、ライブ速報

インテル
シャフタール・ドネツク
UEFAチャンピオンズリーグ
インテル 対 シャフタール・ドネツク

チャンピオンズリーグのリーグフェーズ第3節、インテル対シャフタール・ドネツクをチェック

インテルは2026/2027シーズンのチャンピオンズリーグ、リーグフェーズ第3節に臨む。21時からサン・シーロでシャフタール・ドネツクを迎える。 レアル・マドリーとブルージュに連敗したクリスティアン・キヴ率いるインテルにとって、早くも生き残りを懸けた一戦だ。上位8位入りへの望みをつなぐためにも、巻き返しが求められる。一方、アルダ・トゥラン率いるシャフタールは、最初の2試合で勝ち点4を獲得しており、より余裕のある状況でこの試合を迎える。


インテル対シャフタール

得点者：-



  • インテル対シャフタール：予想スタメンと試合記録

    インテル（3-5-2）： ジョゼップ・マルティネス；アカンジ、バストーニ、カルロス・アウグスト；ディウフ、バレッラ、チャルハノール、ムヒタリアン、ディマルコ；ボニー、テュラム。

    監督：キヴ。


    シャフタール・ドネツク（4-1-4-1）： リズニク；ヴィニシウス・トビアス、ボンダル、マトヴィエンコ、ペドロ・エンリケ；オチェレトコ；サンタナ、ペドリーニョ、マルロン・ゴメス、ネウェルトン；カウア・エリアス。

    監督：アルダ・トゥラン。

  • ゴールと主なプレー

    0分 サン・シーロのジュゼッペ・メアッツァで21時にキックオフ


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2026年10月21日

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