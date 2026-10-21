インテルは2026/2027シーズンのチャンピオンズリーグ、リーグフェーズ第3節に臨む。21時からサン・シーロでシャフタール・ドネツクを迎える。 レアル・マドリーとブルージュに連敗したクリスティアン・キヴ率いるインテルにとって、早くも生き残りを懸けた一戦だ。上位8位入りへの望みをつなぐためにも、巻き返しが求められる。一方、アルダ・トゥラン率いるシャフタールは、最初の2試合で勝ち点4を獲得しており、より余裕のある状況でこの試合を迎える。
インテル対シャフタール
得点者：-
インテルは2026/2027シーズンのチャンピオンズリーグ、リーグフェーズ第3節に臨む。21時からサン・シーロでシャフタール・ドネツクを迎える。 レアル・マドリーとブルージュに連敗したクリスティアン・キヴ率いるインテルにとって、早くも生き残りを懸けた一戦だ。上位8位入りへの望みをつなぐためにも、巻き返しが求められる。一方、アルダ・トゥラン率いるシャフタールは、最初の2試合で勝ち点4を獲得しており、より余裕のある状況でこの試合を迎える。
インテル対シャフタール
得点者：-
インテル（3-5-2）： ジョゼップ・マルティネス；アカンジ、バストーニ、カルロス・アウグスト；ディウフ、バレッラ、チャルハノール、ムヒタリアン、ディマルコ；ボニー、テュラム。
監督：キヴ。
シャフタール・ドネツク（4-1-4-1）： リズニク；ヴィニシウス・トビアス、ボンダル、マトヴィエンコ、ペドロ・エンリケ；オチェレトコ；サンタナ、ペドリーニョ、マルロン・ゴメス、ネウェルトン；カウア・エリアス。
監督：アルダ・トゥラン。
0分 サン・シーロのジュゼッペ・メアッツァで21時にキックオフ
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