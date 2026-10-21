40分 チャンス：インテルが難を逃れる！右からのコーナーキックで、バレッラがボンダルへのマークを外してしまう。ボンダルは競り勝ってヘディングでゴール隅を狙うが、ジョゼップ・マルティネスが飛びつき、ボールをゴールから遠ざけた。





21分 チャンス：リズニクが再び好セーブ。ペナルティーエリア際から放たれたボニーの反転シュートを防ぐ。ボールはエリア中央にこぼれるが、ボニーが詰める寸前にマトヴィエンコがクリアした。





19分 インテルが抗議：右からのコーナーキックの流れで、アカンジが高く跳んでヘディングで落とすと、ボールは曲げられたマルロンの腕に当たる。こぼれ球をバレッラが触った後、ボニーがシュートを放つも枠の上へ。Primeの判定解説者カルヴァレーゼは「腕は曲がっており、反則には当たらない」との見解を示した。





7分：今度はインテルの守備に隙が生じる。ペドリーニョがボールを持って30メートル運び、ペナルティーエリア際から左足でシュート。だが、ボールはコースが変わり、ジョゼップ・マルティネスが難なくキャッチした。





5分 チャンス：インテルが再びボールを奪い、チャルハノールがペナルティーエリア際からシュート。ボールは枠を外れた。





3分 チャンス：スチッチがボールを奪ってエリア内のボニーへ。ボニーのパスを受けたテュラムが右足で対角線上にシュートを放つが、リズニクが防いだ。





0分 21時、サン・シーロのジュゼッペ・メアッツァでキックオフ。





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