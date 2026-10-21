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Bonny InterGetty Images
Emanuele Tramacere
翻訳者：

インテル対シャフタールは0-0。ジョゼップ・マルティネスがボンダルのシュートをスーパーセーブ

インテル
シャフタール・ドネツク
UEFAチャンピオンズリーグ
インテル 対 シャフタール・ドネツク

チャンピオンズリーグのリーグフェーズ第3節、インテル対シャフタール・ドネツクの試合をチェック

インテルは2026/2027シーズンのチャンピオンズリーグ・リーグフェーズ第3節で再びピッチに立つ。21時からサン・シーロに迎えるのはシャフタール・ドネツク。クリスティアン・キヴ率いるインテルにとっては、早くも進退を懸けた一戦となる。上位8位争いに再び加わる望みをつなぐため、レアル・マドリーとブルッヘに敗れた後の巻き返しが必要だ。一方、アルダ・トゥラン率いるチームは最初の2試合で勝ち点4を獲得しており、より余裕のある状況でこの試合に臨む。


インテル対シャフタール 0-0

得点者：なし



  • ゴールとハイライトシーン

    40分 チャンス：インテルが難を逃れる！右からのコーナーキックで、バレッラがボンダルへのマークを外してしまう。ボンダルは競り勝ってヘディングでゴール隅を狙うが、ジョゼップ・マルティネスが飛びつき、ボールをゴールから遠ざけた。


    21分 チャンス：リズニクが再び好セーブ。ペナルティーエリア際から放たれたボニーの反転シュートを防ぐ。ボールはエリア中央にこぼれるが、ボニーが詰める寸前にマトヴィエンコがクリアした。


    19分 インテルが抗議：右からのコーナーキックの流れで、アカンジが高く跳んでヘディングで落とすと、ボールは曲げられたマルロンの腕に当たる。こぼれ球をバレッラが触った後、ボニーがシュートを放つも枠の上へ。Primeの判定解説者カルヴァレーゼは「腕は曲がっており、反則には当たらない」との見解を示した。


    7分：今度はインテルの守備に隙が生じる。ペドリーニョがボールを持って30メートル運び、ペナルティーエリア際から左足でシュート。だが、ボールはコースが変わり、ジョゼップ・マルティネスが難なくキャッチした。


    5分 チャンス：インテルが再びボールを奪い、チャルハノールがペナルティーエリア際からシュート。ボールは枠を外れた。


    3分 チャンス：スチッチがボールを奪ってエリア内のボニーへ。ボニーのパスを受けたテュラムが右足で対角線上にシュートを放つが、リズニクが防いだ。


    0分 21時、サン・シーロのジュゼッペ・メアッツァでキックオフ。


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  • インテル対シャフタール：試合記録

    インテル対シャフタール・ドネツク 0-0


    得点者：なし


    インテル（3-5-2）： ジョゼップ・マルティネス、アカンジ、バストーニ、カルロス・アウグスト、スペンス、バレッラ、チャルハノール、スチッチ、ディマルコ、ボニー、テュラム。

    控え： ディ・ジェンナーロ、プロヴェデル、スタンコビッチ、ジエリンスキ、ルイス・エンリケ、ディウフ、ムヒタリアン、ビセック、スタンテ、ボヴィオ、モスコーニ、ピオ・エスポジト。

    監督：キヴ。


    シャフタール・ドネツク（4-1-4-1）： リズニク、ヴィニシウス・トビアス、ボンダル、マトヴィエンコ、ペドロ・エンリケ、オチェレトコ、アリソン・サンタナ、ペドリーニョ、マルロン・ゴメス、メンドーサ、カウア・エリアス。

    控え：フェシウン、トラオレ、クリスキフ、ニューワートン、イサケ、グラム、カラヴァイエフ、ガブリエル・カルヴァーリョ、ナザリナ、ルーカス・フェレイラ、ルカ・メイレレス、ブルニーニョ。

    監督： アルダ・トゥラン。


    主審：オスマース（ドイツ）

    警告：オチェレトコ（シャフタール・ドネツク）

    退場者：なし

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