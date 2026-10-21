インテルは2026/2027シーズンのチャンピオンズリーグ・リーグフェーズ第3節で再びピッチに立つ。21時からサン・シーロに迎えるのはシャフタール・ドネツク。クリスティアン・キヴ率いるインテルにとっては、早くも進退を懸けた一戦となる。上位8位争いに再び加わる望みをつなぐため、レアル・マドリーとブルッヘに敗れた後の巻き返しが必要だ。一方、アルダ・トゥラン率いるチームは最初の2試合で勝ち点4を獲得しており、より余裕のある状況でこの試合に臨む。
インテル対シャフタール 0-0
得点者：なし
インテルは2026/2027シーズンのチャンピオンズリーグ・リーグフェーズ第3節で再びピッチに立つ。21時からサン・シーロに迎えるのはシャフタール・ドネツク。クリスティアン・キヴ率いるインテルにとっては、早くも進退を懸けた一戦となる。上位8位争いに再び加わる望みをつなぐため、レアル・マドリーとブルッヘに敗れた後の巻き返しが必要だ。一方、アルダ・トゥラン率いるチームは最初の2試合で勝ち点4を獲得しており、より余裕のある状況でこの試合に臨む。
インテル対シャフタール 0-0
得点者：なし
40分 チャンス：インテルが難を逃れる！右からのコーナーキックで、バレッラがボンダルへのマークを外してしまう。ボンダルは競り勝ってヘディングでゴール隅を狙うが、ジョゼップ・マルティネスが飛びつき、ボールをゴールから遠ざけた。
21分 チャンス：リズニクが再び好セーブ。ペナルティーエリア際から放たれたボニーの反転シュートを防ぐ。ボールはエリア中央にこぼれるが、ボニーが詰める寸前にマトヴィエンコがクリアした。
19分 インテルが抗議：右からのコーナーキックの流れで、アカンジが高く跳んでヘディングで落とすと、ボールは曲げられたマルロンの腕に当たる。こぼれ球をバレッラが触った後、ボニーがシュートを放つも枠の上へ。Primeの判定解説者カルヴァレーゼは「腕は曲がっており、反則には当たらない」との見解を示した。
7分：今度はインテルの守備に隙が生じる。ペドリーニョがボールを持って30メートル運び、ペナルティーエリア際から左足でシュート。だが、ボールはコースが変わり、ジョゼップ・マルティネスが難なくキャッチした。
5分 チャンス：インテルが再びボールを奪い、チャルハノールがペナルティーエリア際からシュート。ボールは枠を外れた。
3分 チャンス：スチッチがボールを奪ってエリア内のボニーへ。ボニーのパスを受けたテュラムが右足で対角線上にシュートを放つが、リズニクが防いだ。
0分 21時、サン・シーロのジュゼッペ・メアッツァでキックオフ。
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インテル対シャフタール・ドネツク 0-0
得点者：なし
インテル（3-5-2）： ジョゼップ・マルティネス、アカンジ、バストーニ、カルロス・アウグスト、スペンス、バレッラ、チャルハノール、スチッチ、ディマルコ、ボニー、テュラム。
控え： ディ・ジェンナーロ、プロヴェデル、スタンコビッチ、ジエリンスキ、ルイス・エンリケ、ディウフ、ムヒタリアン、ビセック、スタンテ、ボヴィオ、モスコーニ、ピオ・エスポジト。
監督：キヴ。
シャフタール・ドネツク（4-1-4-1）： リズニク、ヴィニシウス・トビアス、ボンダル、マトヴィエンコ、ペドロ・エンリケ、オチェレトコ、アリソン・サンタナ、ペドリーニョ、マルロン・ゴメス、メンドーサ、カウア・エリアス。
控え：フェシウン、トラオレ、クリスキフ、ニューワートン、イサケ、グラム、カラヴァイエフ、ガブリエル・カルヴァーリョ、ナザリナ、ルーカス・フェレイラ、ルカ・メイレレス、ブルニーニョ。
監督： アルダ・トゥラン。
主審：オスマース（ドイツ）
警告：オチェレトコ（シャフタール・ドネツク）
退場者：なし
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