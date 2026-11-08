インテル対コモ

インテル

J・マルティネス 6：前半は出番がなく、右サイドからニコ・パスが入れた鋭いクロスを防いでチームを救った。ただ、存在感を示したのはその場面だけだった。

アカンジ 6.5：守備陣の好パフォーマンスに加わり、ドゥヴィカスという得点力のある相手を封じた。

バストーニ 7：ペナルティーエリア内のスペースをうまく消し、後半は突破不可能な壁となった。アチェルビを思わせる、生粋のDFらしいプレーだった。

カルロス・アウグスト 6.5：前半半ばにはヘディングで相手ゴールを脅かした。ニコ・パスの見事なプレーを止めようとしてイエローカードを受けたが、全体としてはアルゼンチン人選手の力強い突破を常に警戒していた。

スペンス 7：試合をこじ開けた立役者。右サイドを突破し、エスポジトのゴールにつながるクロスを送った。試合を通じてコモの守備にとって脅威となり、現時点では移籍市場での獲得選手の中で最も期待に応えている。

バレッラ 6.5：中盤で力強さを発揮し、何度もイエローカードを受けそうになったが、危険な攻撃の起点となる場面も多かった。エネルギーに満ちた試合だった。

チャルハノール 6：存在感は薄かった。長い時間にわたって試合を支配した中で、彼ほどの選手が目立たなかったのは意外だ。好調時と比べるとフィジカル面は万全ではないが、この試合ならそれでも問題なかった。（81分からスチッチ、採点なし）

ジエリンスキ 6.5：中盤で的確なパスと判断力を発揮し、インテルの攻撃をうまく組み立てた。（73分からムヒタリアン 5.5：やや軽率なプレーで入り、痛恨のボールロストからコモに危険な場面を作られた）

ディマルコ 6.5：前半は好調時を思わせる動きを見せ、後半には危険なシュートを2本放ち、今季初ゴールに迫った。昨季に匹敵するパフォーマンスだった。（88分からディウフ）

P・エスポジト 7：スペンスのアシストを生粋のストライカーらしく生かし、先制点を挙げた。ペナルティーエリア中央で力強い存在感を示し、ゴールから離れた位置でも体を張って戦ったが、イエローカードも受けた。疲労困憊でピッチを後にした。（73分からボニー 6：好パスを受けて抜け出し、3-0としたが、オフサイドだった）

テュラム 7.5：チームを背負って立った。エスポジトのゴールの場面ではスペンスにパスを出し、追加点はバジェのミスにも助けられながら自ら決めた。リーグ戦で5ゴール目、コモ相手には6ゴール目となった。試合を通じて成熟したプレーとリーダーシップを見せ、巧みなプレーだけでなく守備でのカバーも惜しまなかった。後半にはリッチのミスから、この試合自身2点目に迫った。マン・オブ・ザ・マッチ。ラウタロを欠くインテルをけん引した。（88分からパヴァール、採点なし）

キヴ監督 7：率いるインテルは苦いダービーを振り払い、ロッテルダムでの快勝に続いてセリエAでも見事な反応を示した。前半は猛烈なプレスと鋭い速攻でファブレガスを圧倒。ただし、サン・シーロで見たコモは、これまでリーグ戦とチャンピオンズリーグで称賛を集めてきたチームとはまるで別物だった。スペイン人指揮官にとっての天敵であることを改めて示した。