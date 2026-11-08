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FC Internazionale v Como 1907 - Serie A 2026/27Getty Images Sport
翻訳者：

インテル対コモ、CMの採点：テュラムがけん引、スペンスがこじ開ける。パスとダ・クーナは期待に応えられず

インテル 対 コモ
インテル
コモ
セリエ A

サン・シーロでのキヴとファブレガスによる大一番の採点。

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インテル対コモ

インテル

J・マルティネス 6：前半は出番がなく、右サイドからニコ・パスが入れた鋭いクロスを防いでチームを救った。ただ、存在感を示したのはその場面だけだった。

アカンジ 6.5：守備陣の好パフォーマンスに加わり、ドゥヴィカスという得点力のある相手を封じた。

バストーニ 7：ペナルティーエリア内のスペースをうまく消し、後半は突破不可能な壁となった。アチェルビを思わせる、生粋のDFらしいプレーだった。

カルロス・アウグスト 6.5：前半半ばにはヘディングで相手ゴールを脅かした。ニコ・パスの見事なプレーを止めようとしてイエローカードを受けたが、全体としてはアルゼンチン人選手の力強い突破を常に警戒していた。

スペンス 7：試合をこじ開けた立役者。右サイドを突破し、エスポジトのゴールにつながるクロスを送った。試合を通じてコモの守備にとって脅威となり、現時点では移籍市場での獲得選手の中で最も期待に応えている。

バレッラ 6.5：中盤で力強さを発揮し、何度もイエローカードを受けそうになったが、危険な攻撃の起点となる場面も多かった。エネルギーに満ちた試合だった。

チャルハノール 6：存在感は薄かった。長い時間にわたって試合を支配した中で、彼ほどの選手が目立たなかったのは意外だ。好調時と比べるとフィジカル面は万全ではないが、この試合ならそれでも問題なかった。（81分からスチッチ、採点なし）

ジエリンスキ 6.5：中盤で的確なパスと判断力を発揮し、インテルの攻撃をうまく組み立てた。（73分からムヒタリアン 5.5：やや軽率なプレーで入り、痛恨のボールロストからコモに危険な場面を作られた）

ディマルコ 6.5：前半は好調時を思わせる動きを見せ、後半には危険なシュートを2本放ち、今季初ゴールに迫った。昨季に匹敵するパフォーマンスだった。（88分からディウフ）

P・エスポジト 7：スペンスのアシストを生粋のストライカーらしく生かし、先制点を挙げた。ペナルティーエリア中央で力強い存在感を示し、ゴールから離れた位置でも体を張って戦ったが、イエローカードも受けた。疲労困憊でピッチを後にした。（73分からボニー 6：好パスを受けて抜け出し、3-0としたが、オフサイドだった）

テュラム 7.5：チームを背負って立った。エスポジトのゴールの場面ではスペンスにパスを出し、追加点はバジェのミスにも助けられながら自ら決めた。リーグ戦で5ゴール目、コモ相手には6ゴール目となった。試合を通じて成熟したプレーとリーダーシップを見せ、巧みなプレーだけでなく守備でのカバーも惜しまなかった。後半にはリッチのミスから、この試合自身2点目に迫った。マン・オブ・ザ・マッチ。ラウタロを欠くインテルをけん引した。（88分からパヴァール、採点なし）

キヴ監督 7：率いるインテルは苦いダービーを振り払い、ロッテルダムでの快勝に続いてセリエAでも見事な反応を示した。前半は猛烈なプレスと鋭い速攻でファブレガスを圧倒。ただし、サン・シーロで見たコモは、これまでリーグ戦とチャンピオンズリーグで称賛を集めてきたチームとはまるで別物だった。スペイン人指揮官にとっての天敵であることを改めて示した。

  • コモ

    サンチェス 5.5：ファブレガスは驚くことにビュテスより彼を優先したが、この起用は成功とは言い難い。最初のプレーからボールを呼ぶ声を出さず、ラモンとの連係ミスで危うく失点を招きかけた。テュラムに2点目を許した左足のシュートは強烈かつ至近距離からだったとはいえ、反応が鈍かった。本来なら枠を外れていたカルロス・アウグストのシュートを触ってCKにしてしまう。後半もディマルコのシュートをセーブしようとした場面でぎこちなさを見せた。

    ヤン・コウト 5：このレベル、そしてこうした相手に対してはプレーが軽すぎる。自身の担当するエリアでインテルの猛攻をただ見ているだけで、前半45分はほとんど攻め上がらなかった。後半はプレーする位置を上げようとしたが、終始テンポが上がらなかった。

    （74分からカクレ：採点なし）

    ラモン 4.5：開始数分、サンチェスとのコミュニケーション不足から、あわやオウンゴールという場面を招いた。インテルの先制点の場面ではエスポージトに完全に振り切られた。しかも、自身の動きによって右サイドのスペンスをオンサイドにしており、そのスペンスがアシストを記録した。インテルの2点目の場面でも、介入せずに見ているだけだった。

    ケンプフ 5：テュラムとはスピードが違い、繰り返し狙われて仕掛けられた。ボールを持たないインテルの選手たちが絶えず飛び出してくるなか、守備ライン全体と同様に苦しんだ。

    バジェ 4.5：先制点は右サイドから生まれた。本来なら、攻撃を試みながらも、勢いに乗るスペンスをそこで抑えるべきだった。ジエリンスキのクロスをクリアしようとしたプレーは、滑稽なほどのミスに終わる。ボールはテュラムの足元に渡り、2-0となった。ニコ・パスのシュート性のクロスには、わずかに届かなかった。

    （74分からカイキ 6：非常に良い入りを見せ、左サイドに走力と積極性をすぐにもたらした。バジェに欠けていたものだ。彼のパスからニコ・パスのクロスバー直撃のシュートが生まれた）

    ペローネ 5：キヴ率いるチームのMF陣によるピッチ全体での激しいプレスで、すべてのパスコースを塞がれた。ただ、アルゼンチン人MF自身のプレーも消極的で、ひらめきを欠いた。

    （46分からスモルチッチ 5.5：守備ラインの人数を増やし、コウトを中盤に上げるために投入された。自身のサイドではインテルが常に脅威となったものの、悪くないプレーを見せた）

    ミジャ 5：彼ほど経験豊富な選手でさえ、これまでにないほど精彩を欠いたコモの前半に埋もれた。適切なタイミングでプレーできず、ボールを保持することも難しくなった。後半も状況は変わらなかった。

    ダ・クーニャ 4.5：インテルの先制点につながるカウンターの場面で先にボールに触れられたことが、前半の彼の出来を物語っている。パスはほぼすべて失敗し、リズムを生み出せず、インテルの度重なる攻め上がりを食い止めることもできなかった。

    （74分からリベラーリ：採点なし）

    ニコ・パス 5.5：バトゥリーナの落としを受け、コモにとってマルティネスのゴールを狙う最初のシュートを放った。前半はボールを求めて何度も手を振ったが、届くのは読まれやすいパスか、足元に届かないボールばかり。63分にはシュート性のクロスで、この試合初めてマルティネスを本格的に脅かした。83分にはカイキのアシストから、惜しくもクロスバーを直撃した。

    バトゥリーナ 4.5：前半を通じて孤立し、適切なポジションを探し続けたが、最後まで見つけられなかった。ファブレガスは試合に入れていないと判断し、ハーフタイム後はピッチに戻さなかった。

    （46分からリッチ 5：チームが前進してリズムをつかむ助けになるには、落ち着きすぎていて動きも遅かった。彼の判断の迷いから、テュラムに好機を与えた

    ドゥヴィカス 5：前半45分は試合に関わり、少しでも多くボールをプレーしようと奮闘したが、実らなかった。彼が逆サイドのバトゥリーナへ展開したプレーから、ニコ・パスが作った最初のチャンスが生まれた。後半もほとんど何もできず、ランスでの高揚感から現実に引き戻された。

    ファブレガス監督 5：試合への準備と先発メンバーの選択の両方を誤った。インテルはプレーのテンポと球際の激しさでコモを圧倒。テュラムらは常に先にボールへ到達し、最初の競り合いから勝利への強い意欲を示した。交代も遅く、状況を変えるには至らなかった。ランス戦で十分に値する称賛を受けた後の、手痛い敗戦となった。

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