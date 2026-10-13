昨夏、そして直近の代表ウィークにも数々の噂の中心となったクラブ・ブルッヘのイタリア系ドイツ人FW、ニコロ・トレソルディが、サン・シーロで行われるインテルとのチャンピオンズリーグで重要な一夜を迎えようとしている。

イタリアとドイツがA代表入りを巡って争う同選手は、Sky Sportの取材でミランのファンであることを改めて語り、サン・シーロでプレーすることが今も夢の一つだと明かした。