昨夏、そして直近の代表ウィークにも数々の噂の中心となったクラブ・ブルッヘのイタリア系ドイツ人FW、ニコロ・トレソルディが、サン・シーロで行われるインテルとのチャンピオンズリーグで重要な一夜を迎えようとしている。
イタリアとドイツがA代表入りを巡って争う同選手は、Sky Sportの取材でミランのファンであることを改めて語り、サン・シーロでプレーすることが今も夢の一つだと明かした。
昨夏、そして直近の代表ウィークにも数々の噂の中心となったクラブ・ブルッヘのイタリア系ドイツ人FW、ニコロ・トレソルディが、サン・シーロで行われるインテルとのチャンピオンズリーグで重要な一夜を迎えようとしている。
イタリアとドイツがA代表入りを巡って争う同選手は、Sky Sportの取材でミランのファンであることを改めて語り、サン・シーロでプレーすることが今も夢の一つだと明かした。
「僕にとってはダービーのようなものです。ここサン・シーロでプレーすることはずっと夢でしたし、ミランのファンである僕にとって、インテルを相手にプレーできるのはなおさらうれしいです。夢のようです。この数分間をできる限り満喫し、楽しみたいと思います」
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