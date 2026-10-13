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ライブ
Tresoldi BrugesGetty Images
Emanuele Tramacere
翻訳者：

インテル対クラブ・ブルージュ、トレゾルディ「僕はミランのファン。僕にとってはダービーだ。サン・シーロでプレーするのは夢」

インテル
ニコロ・トレソルディ
ACミラン
クラブ・ブルッヘ
UEFAチャンピオンズリーグ
インテル 対 クラブ・ブルッヘ

昨夏、そして直近の代表ウィークにも数々の噂の中心となったクラブ・ブルッヘのイタリア系ドイツ人FW、ニコロ・トレソルディが、サン・シーロで行われるインテルとのチャンピオンズリーグで重要な一夜を迎えようとしている。

イタリアとドイツがA代表入りを巡って争う同選手は、Sky Sportの取材でミランのファンであることを改めて語り、サン・シーロでプレーすることが今も夢の一つだと明かした。

  • 私はミランのサポーターだ。これはダービーだ。

    「僕にとってはダービーのようなものです。ここサン・シーロでプレーすることはずっと夢でしたし、ミランのファンである僕にとって、インテルを相手にプレーできるのはなおさらうれしいです。夢のようです。この数分間をできる限り満喫し、楽しみたいと思います」

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