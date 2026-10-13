スピレールスが負傷して交代を余儀なくされた接触プレーでは、ペナルティーエリアのラインをまたぐ位置でのディマルコに対するファウルが見逃された。イタリア人ウイングバックは倒される前にボールを動かしており、その後、すでに警告を受けていたセンターバックの上に倒れ込んだ。主審がファウルを取っていれば、２枚目のイエローカードによる退場となっていた。