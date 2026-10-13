インテルはチャンピオンズリーグ2026/2027のリーグフェーズ第2節でクラブ・ブルッヘをホームに迎える。両チームにとって早くも大会の行方を左右する一戦となる。UEFAは、ピッチ上をノルウェー人、VARをスペイン人が担当する6人の審判団に試合を委ね、ノルウェー人のロヒト・サッジを主審に任命した。カルチョメルカートは、試合で議論を呼んだ判定をライブで伝える。
インテル対クラブ・ブルージュの判定検証：ラウタロの２ゴールはいずれも抗議の対象に。スピレールスにはレッドカードの可能性も。PKの場面でチャルハノールにイエローカード、１ゴールが取り消しに
指名の全容
サッジ（ノルウェー）
オラフ・ダーレ（ノルウェー） - ハウカセン（ノルウェー）
第4審判：クリングスタッド（ノルウェー）
VAR：デル・セロ・グランデ（スペイン）
AVAR：ソト・グラード（スペイン）
81分、ラウタロのゴールにつながった攻撃の開始時にバストーニのハンド
ラウタロ・マルティネスの2-3とするゴールをめぐり、クラブ・ブルッヘが激しく抗議した。このプレーは、バストーニが意図せず手でボールをコントロールしたところから始まり、インテルのカウンターにつながった。ベンチにいたレコは抗議により警告を受けた。
57分、スピレールスに退場の危機
スピレールスが負傷して交代を余儀なくされた接触プレーでは、ペナルティーエリアのラインをまたぐ位置でのディマルコに対するファウルが見逃された。イタリア人ウイングバックは倒される前にボールを動かしており、その後、すでに警告を受けていたセンターバックの上に倒れ込んだ。主審がファウルを取っていれば、２枚目のイエローカードによる退場となっていた。
44分、クラブ・ブルッヘが抗議。ラウタロのゴールをVARで確認
ラウタロが後半終盤に1-1の同点ゴールを決めた。メヘレを相手に先にポジションを取ると、メヘレは倒れ、ラウタロはフリーでシュートを放った。クラブ・ブルージュは抗議したが、VARのチェックでゴールが認められた。実際、ポジション争いではラウタロがDFに先んじており、メヘレが不用意に先を取られていた。
36分、ゴール取り消し
ラウタロ・マルティネスがヘディングでゾマーの意表を突いたが、インテルのゴールは取り消された。インテルのFWはわずかにオフサイドの位置から動き出しており、副審が判定した後、VARもこれを確認した。
30分、チャルハノールにはイエローカードのみ
チャルハノールに明白な得点機会があったものの、レッドカードは出ない。トルコ人選手がボールをプレーしようとしていたため、PKにつながった反則は退場の対象から外れ、イエローカードのみとなる。
29分、クラブ・ブルッヘにPK。
インテルは自分たちのCKで守備への備えを誤り、ブルージュに2対2のカウンターを許す。フォルブスはピッチを縦断してチャルハノールと対峙し、ペナルティーエリア内で仕掛けて相手に倒される。トルコ人MFは抗議したものの、サッジ主審はその場でPKを宣告。リプレーでも明白なPKに見える。
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