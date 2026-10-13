インテル対クラブ・ブルージュ





インテル





J・マルティネス 4.5 ：トレゾルディのPKはどうしようもなかった。その後はお決まりの大失態。飛び出す必要のない相手の攻撃で、不可解にもピッチ中央まで出てしまい、ゴールをがら空きにしてベルギー勢のストライカーに2点目を許した。さらに3点目につながるボールをイタリア系ドイツ人の足元へはじいてしまった。マドリードでの出来事は偶然とも考えられたが、ウーディネを経て、3度目ともなれば疑いようがない。ゴール前ではしばしば好守を見せるものの、インテルにとっては解決すべき問題だ





ビセック 5： 組み立てを任されたセンターバックだが、時折集中を切らす。クラブ・ブルージュの速いサイドの選手にたびたび苦しめられ、スピードの差は明らか。チームメートとともに苦境に沈んだ





アカンジ 4.5：トレゾルディへのマークはやや甘く、抑えきれずに強引な対応に頼ってイエローカードを受けた。全般的に相手との反応速度やスピードの差に苦しみ、中央のポジションも助けにはならなかった。遅く、しばしば動きが詰まり、攻撃への切り替えもぎこちない。シーズン序盤からの苦戦を裏付ける惨憺たる試合だった





バストーニ 5.5 ：ポジションを守り、組み立てを担った。最終ラインの3人では最もましだったが、終盤は仲間とともに崩れた。速いポッツとフォーブスの走り込みを抑える場面でも疲れが見えた





ディウフ 5.5： 攻撃では相手にとって厄介な存在だが、守備に戻る際にははるかに苦しむ。今夜のように正面から仕掛けてくる相手に対しては、明らかな弱点が露呈する





バレッラ 5：相手の攻撃を断つ役割と、自陣から攻撃を組み立てる役割の間で終始中途半端だったように見え、どちらにも十分に貢献できなかった。ベルギー勢の攻守の切り替えではたびたび対応が後手に回り、チーム全体とともに沈んだ。（78分から ボニー 6.5：投入後に活気をもたらし、クラブ・ブルージュのDF陣の背後へ抜け出した。ドリブルからのカーブをかけたシュートで見事なゴールを決めた。もっと早く起用すべきだったかもしれない）





チャルハノール 5： 珍しくパスの精度に苦しみ、守備でも苦戦。ゴールへ向かうフォーブスへのファウルでPKを与えた。その後、エリア外からの強烈なシュートでクロスバーを揺らしたが、最後の崩壊を迎える前に、何らかの身体的な問題で退いた。（67分から スチッチ 5.5： ラウタロの2点目につながるシュートを放った。攻撃が必要な場面で投入されたが、守備への対応を怠る場面がやや多かった）





ジエリンスキ 5： チームメート以上に攻撃をつなぎ、前へ出ようと試み、ゴールにも迫った。しかし、ベルギー勢の先制点となるPKにつながったフォーブスのカウンターを招き、評価を落とした。そこから立て直すことはできなかった。（88分から スタンコヴィッチ 採点なし）





ディマルコ 5 ：昨季のように守備をこじ開ける存在にはまだ見えず、何らかの身体的な問題が影響しているのかもしれない。判断に迷ったようなミスもあったが、後半半ばに示したように、左足でシュートを放てば常に危険だ。ただ、フォーブスのような手ごわい相手を守備で抑えるとなると、任務は難しくなる。（78分から スペンス 採点なし）





L・マルティネス 7 ：問題を解決する、いつもの傑出した選手だ。まずゴールを取り消されたが、次に片足を軸にして、真のストライカーらしいつま先での素早いシュートから同点弾を生み出した。後半にはゾマーとの1対1で2-1とする絶好機を逃したものの、押し込んで2-3とするゴールを決め、チームに再び希望を与えた。最後まで諦めず、敗北を肌に塩がしみるような痛みとして受け止めた





テュラム 6： スピードとフィジカルを生かしてベルギー勢のセンターバックと競り合い、エリア外からシュートを放つべき場面では迷わず打った。隙を見せるベルギー勢の守備にとって非常に危険な存在になれそうだっただけに、おそらく交代させるべきではなかった。（67分から P・エスポジト 5.5：投入後、センターバックとの競り合いを試みたが、チャンスは少なかった。ゾマーとの1対1で絶好機を逃した）





キヴ監督 5 ：これはインザーギの下で過ごした2年間に目にした、欧州の舞台でのインテルではない。攻撃することも、見応えのあるプレーやゴールを見せることも素晴らしい。だが、サッカーでは守備もしなければならず、今季のチームはそれを忘れてしまったかのようだ。広い範囲をカバーしなければならない足の遅い守備陣が、速いサイドの選手と向き合い、ゴールにも頼れる存在がいなければ、必ず大量失点につながる。戦術面でやや過信が見えることもある。イタリアでは逆転劇によって許されるが、欧州ではそうはいかない











