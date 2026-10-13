インテル対ブルージュ 3-4





インテル





J・マルティネス 4.5 －トレソルディのPKにはなすすべがなかった。その後はお決まりのように大失態を犯す。出る必要のない相手の攻撃で、不可解にもセンターライン付近まで飛び出し、無人のゴールを突かれてブルージュのFWに2点目を許した。さらに、相手の3点目につながるボールをイタリア系ドイツ人選手の足元へはじいてしまった。マドリードでの一件は偶然だったかもしれない。だが、ウディネでの一件に続く3度目ともなれば、もはや疑いの余地はない。ゴール前では好セーブを見せることも多いが、インテルにとって解決すべき問題だ。





ビセック 5 － 組み立てへの参加を任されたセンターバックだが、時折集中を切らす。ブルージュの速いサイドの選手たちにたびたび苦しめられ、スピードの差は明らか。チームメートとともに苦境へ沈んだ。





アカンジ 4.5 －トレソルディへのマークがやや甘く、抑えきれずに強引なプレーに頼ってイエローカードを受けた。総じて相手との反応とスピードの差に苦しみ、中央のポジションも助けにはならなかった。動きが遅く、たびたび手詰まりになり、攻撃への切り替えもぎこちない。シーズン序盤からの苦戦を裏付ける、悲惨な試合だった。





バストーニ 5.5 －ポジションを守り、組み立ても担った。最終ラインの3人では最もましだったが、終盤はチームメートとともに崩れ、速いポッツとフォルブスの加速に対応する際には疲れが見えた。





ディウフ 5 － 攻撃では相手の脅威となったが、守備に戻る場面でははるかに苦しんだ。今夜のように仕掛けてくる相手と対峙すると、明らかな弱点が露呈する。ブルージュの3点目がその例だ。





バレッラ 5 －守備と攻撃の中間で常に中途半端に見え、どちらにも十分な貢献ができなかった。ブルージュの攻守の切り替えではたびたび間を突かれ、チームとともに沈んだ。（78分から出場のボニー 6.5：投入されると活気をもたらし、ブルージュのDFの背後へ抜け出して、ドリブルからカーブをかけたシュートで見事なゴールを決めた。もっと早く起用すべきだったかもしれない）





チャルハノール 5 － 珍しくパスの精度に苦しみ、守備でも苦戦。ゴールへ向かうフォルブスへのファウルでPKを与えた。その後、エリア外からの強烈なシュートでクロスバーを揺らしたが、終盤の崩壊を前に、身体的な問題で退いた。（67分から出場のスチッチ 5.5： ラウタロの2点目につながるシュートを放った。攻める必要がある場面で投入されたが、守備をおろそかにする場面も目立った）





ジエリンスキ 5 － 味方よりも積極的に攻撃をつなぎ、前へ出ようとし、ゴールにも迫った。しかし、フォルブスのカウンターの起点となり、ブルージュの勝ち越しPKを招いたことで、及第点には届かない出来に。そこから立て直すこともできなかった。（88分から出場のスタンコビッチは採点なし）





ディマルコ 5 －昨季のように守備をこじ開ける存在には、まだ戻っていない。何らかの身体的な問題が影響しているのかもしれない。混乱からミスをする場面もあったが、後半半ばに示したように、左足でシュートを放てば常に危険だ。ただ、フォルブスのような手ごわい相手を抑えるとなれば、任務は難しくなる。（78分から出場のスペンス 5 －投入されたが、ブルージュの4点目で大失態。良い出来とは言えない）





L・マルティネス 6.5 －問題を解決する、いつもの別格の選手。まずゴールが取り消されたが、その後は足を軸にして素早くつま先で打つ、生粋のストライカーらしいシュートで同点ゴールを生み出した。後半にはゾマーとの1対1で2-1とする絶好機を逃したものの、2-3とする押し込みのゴールでチームに再び希望を与えた。最後まで諦めず、敗戦を肌に塩をすり込まれるように悔しがった。だが、1-1の場面でのあのミスは重くのしかかる。





テュラム 6 － ブルージュのセンターバックとスピードとフィジカルで渡り合い、エリア外から打てるときには迷わずシュートを放った。集中を欠くブルージュ守備陣にとって大きな脅威になりそうだっただけに、おそらく交代させるべきではなかった。（67分から出場のP・エスポージト 5.5：投入されてセンターバックと競り合おうとしたが、ほとんどボールに絡めなかった。ゾマーとの1対1では決定機を逃した）





キヴ監督 5 －これはインザーギ体制の2年間で称賛を集めた欧州でのインテルではない。攻めるのはいい。見応えのあるプレーやゴールを見せるのもいい。だが、サッカーでは守ることも必要で、今季のチームはそれを忘れたように見える。速いサイドの選手を抱え、広い範囲をカバーしなければならない動きの遅い守備陣では、決まって大量失点につながる。特にゴールマウスに信頼できる存在がいなければなおさらだ。戦術面での過信が時折見え、イタリアでは逆転勝利によって見逃されてきたが、欧州ではそうはいかない。











