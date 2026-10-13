あなたは24歳以上ですか？

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

賭け事に関するコンテンツを閲覧するには、年齢要件を満たしていません。トップページへリダイレクトされます。

alt
ライブ
FBL-EUR-C1-INTER-BRUGGEAFP
翻訳者：

インテル対クラブ・ブルッヘ、CMの採点：トレソルディに3つの夢。ラウタロは決して諦めない。マルティネスは問題だ

インテル 対 クラブ・ブルッヘ
インテル
クラブ・ブルッヘ
UEFAチャンピオンズリーグ

サン・シーロで行われたインテル対ベルギー勢、チャンピオンズリーグ第2節の採点。

インテル対ブルージュ 3-4


インテル


J・マルティネス 4.5 －トレソルディのPKにはなすすべがなかった。その後はお決まりのように大失態を犯す。出る必要のない相手の攻撃で、不可解にもセンターライン付近まで飛び出し、無人のゴールを突かれてブルージュのFWに2点目を許した。さらに、相手の3点目につながるボールをイタリア系ドイツ人選手の足元へはじいてしまった。マドリードでの一件は偶然だったかもしれない。だが、ウディネでの一件に続く3度目ともなれば、もはや疑いの余地はない。ゴール前では好セーブを見せることも多いが、インテルにとって解決すべき問題だ。


ビセック 5 － 組み立てへの参加を任されたセンターバックだが、時折集中を切らす。ブルージュの速いサイドの選手たちにたびたび苦しめられ、スピードの差は明らか。チームメートとともに苦境へ沈んだ。


アカンジ 4.5 －トレソルディへのマークがやや甘く、抑えきれずに強引なプレーに頼ってイエローカードを受けた。総じて相手との反応とスピードの差に苦しみ、中央のポジションも助けにはならなかった。動きが遅く、たびたび手詰まりになり、攻撃への切り替えもぎこちない。シーズン序盤からの苦戦を裏付ける、悲惨な試合だった。


バストーニ 5.5 －ポジションを守り、組み立ても担った。最終ラインの3人では最もましだったが、終盤はチームメートとともに崩れ、速いポッツとフォルブスの加速に対応する際には疲れが見えた。


ディウフ 5 － 攻撃では相手の脅威となったが、守備に戻る場面でははるかに苦しんだ。今夜のように仕掛けてくる相手と対峙すると、明らかな弱点が露呈する。ブルージュの3点目がその例だ。


バレッラ 5 －守備と攻撃の中間で常に中途半端に見え、どちらにも十分な貢献ができなかった。ブルージュの攻守の切り替えではたびたび間を突かれ、チームとともに沈んだ。（78分から出場のボニー 6.5：投入されると活気をもたらし、ブルージュのDFの背後へ抜け出して、ドリブルからカーブをかけたシュートで見事なゴールを決めた。もっと早く起用すべきだったかもしれない）


チャルハノール 5 － 珍しくパスの精度に苦しみ、守備でも苦戦。ゴールへ向かうフォルブスへのファウルでPKを与えた。その後、エリア外からの強烈なシュートでクロスバーを揺らしたが、終盤の崩壊を前に、身体的な問題で退いた。（67分から出場のスチッチ 5.5： ラウタロの2点目につながるシュートを放った。攻める必要がある場面で投入されたが、守備をおろそかにする場面も目立った）


ジエリンスキ 5 － 味方よりも積極的に攻撃をつなぎ、前へ出ようとし、ゴールにも迫った。しかし、フォルブスのカウンターの起点となり、ブルージュの勝ち越しPKを招いたことで、及第点には届かない出来に。そこから立て直すこともできなかった。（88分から出場のスタンコビッチは採点なし


ディマルコ 5 －昨季のように守備をこじ開ける存在には、まだ戻っていない。何らかの身体的な問題が影響しているのかもしれない。混乱からミスをする場面もあったが、後半半ばに示したように、左足でシュートを放てば常に危険だ。ただ、フォルブスのような手ごわい相手を抑えるとなれば、任務は難しくなる。（78分から出場のスペンス 5 －投入されたが、ブルージュの4点目で大失態。良い出来とは言えない）


L・マルティネス 6.5 －問題を解決する、いつもの別格の選手。まずゴールが取り消されたが、その後は足を軸にして素早くつま先で打つ、生粋のストライカーらしいシュートで同点ゴールを生み出した。後半にはゾマーとの1対1で2-1とする絶好機を逃したものの、2-3とする押し込みのゴールでチームに再び希望を与えた。最後まで諦めず、敗戦を肌に塩をすり込まれるように悔しがった。だが、1-1の場面でのあのミスは重くのしかかる。


テュラム 6 － ブルージュのセンターバックとスピードとフィジカルで渡り合い、エリア外から打てるときには迷わずシュートを放った。集中を欠くブルージュ守備陣にとって大きな脅威になりそうだっただけに、おそらく交代させるべきではなかった。（67分から出場のP・エスポージト 5.5：投入されてセンターバックと競り合おうとしたが、ほとんどボールに絡めなかった。ゾマーとの1対1では決定機を逃した）


キヴ監督 5 －これはインザーギ体制の2年間で称賛を集めた欧州でのインテルではない。攻めるのはいい。見応えのあるプレーやゴールを見せるのもいい。だが、サッカーでは守ることも必要で、今季のチームはそれを忘れたように見える。速いサイドの選手を抱え、広い範囲をカバーしなければならない動きの遅い守備陣では、決まって大量失点につながる。特にゴールマウスに信頼できる存在がいなければなおさらだ。戦術面での過信が時折見え、イタリアでは逆転勝利によって見逃されてきたが、欧州ではそうはいかない。




  • クラブ・ブルッヘ


    ゾマー 7 - 自分を愛し、ブーイングを浴びせ、批判し、称賛したスタジアムに戻り、主役を演じた。ラウタロのシュートを驚異的なセーブで防ぐなど、終始集中したプレーを見せ、批判してきた人々に見事な形で意趣返し。ライバルのインテルに敬意を払いながら、勝者としてサン・シーロを後にした。


    サッベ 6.5 - 豊富な運動量を見せ、機会があればフォルブスを追い越して攻め上がった。（72分から シケ 5.5 - ボニーのゴールの場面では、そのコートジボワール人選手に振り切られた）


    スピレールス 6 - 苦しい展開の中、ラウタロのシュートを2度防いだプレーが光った。（61分から リー 6 - 出場後はピオ・エスポジトのマークを引き受け、見劣りしないプレーを見せた）


    メヘレン 5.5 - アルゼンチン人のラウタロに最初のゴールを許すまでは、うまく対応していた。だが、その場面では初心者のようにかわされ、以降はラウタロに苦しめられた。


    セイス 6.5 - ディウフとの競り合いを制し、攻撃にも顔を出した。


    フォルブス 7.5 - 1-0とするPKを獲得し、見事なカウンターからトレソルディの2-1のゴールをアシスト。チームメートの3点目につながるプレーにも絡んだ。スピード、敏捷性、ドリブルでインテルのDF陣を翻弄し、最後まで捕まえさせなかった。


    ヴァナケン 6.5 - インテルの中盤のラインの背後で巧みにボールを受けた。


    ポッツ 7 - ペナルティーエリア中央での見事な奮闘からマルティネスと1対1になり、3点目に迫った。常に相手の脅威となり、数的優位を生み出した。緩急をつけた動きでインテルのDF陣を翻弄した。


    ヴェトレセン 6.5 - 見事に戻り、完璧なスライディングでゴールへ向かうジエリンスキを止めた。（61分から ルマレシャル 6.5 - 出場直後からブルッヘの完成された連係に溶け込んだ）


    ヴィルジリ 7 - 試合を決める可能性のあったシュートはポストを直撃。左サイドで止めようのない厄介な存在だった。（83分から ディアコン 採点なし


    トレソルディ 8 - サン・シーロで夢のような夜を過ごした。ミランへの愛情はプレーにも表れた。ミランのファンである彼はクロスバーを揺らし、先制のPKを決めてクルヴァ・ノルドの前で歓喜。さらにマルティネスのミスに乗じ、フォルブスのパスから2点目を挙げ、「敵」の本拠地でハットトリックを達成して歓喜に包まれた。キャリア最高の夜を自らのものとし、ミランとマンチーニ率いるイタリア代表にアピールした。（83分から フェルマント 7 - 出場後、決勝点を押し込む準備ができていた。決して小さくない貢献だ）


    レコ監督 7.5 - 率いるブルッヘはサン・シーロに乗り込み、主役の座を奪った。俊足のサイドアタッカーを生かして素早く攻め、豊富な運動量と加速で、めったに見られないほどインテルを苦しめた。前線には偉大なセンターフォワードになり得る逸材もいる。ミラノでインテルと戦うにはどうすべきかを、多くのイタリア人監督に示した。恐れず、相手を苦しめる意欲を持って。

    • この物語を楽しんでいただけましたか？

    GOAL.comをGoogleの優先情報源に追加して、より多くのレポートをご覧ください。

    GOALをGoogleでフォロー
次の試合
BOL

BOL

セリエ A

2026年10月17日

INT

INT

CLB

CLB

カップ

2026年10月17日

LOK

LOK