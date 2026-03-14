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インテル対アタランタ ライブ 1-0：ピオ・エスポジトが先制点

セリエA第29節、インテル対アタランタの試合をライブで視聴

インテル対アタランタ、セリエA第29節

インテルは、ミランとのダービーで0-1と敗れ、ロッソネリのスクデットへの望みを再燃させてしまった後、勝利を取り戻すべく臨む。アタランタは、チャンピオンズリーグでのバイエルン・ミュンヘン戦での痛恨の敗北を払拭すべく挑む。 午後3時、サン・シーロで両チームが激突する。セリエA第29節となるこの一戦は、それぞれの目標に向けて重要な勝ち点を懸けた戦いとなる。

  • ゴールとハイライト

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  • 試合結果

    インテル対アタランタ 1-0

    得点者：27分 ピオ・エスポジト（I）

    インテル（3-5-2）：ゾマー；アカンジ、ビセック、カルロス・アウグスト；ダムフリーズ、バレッラ、ジエリンスキ、スチッチ、ディマルコ；トゥラム、エスポジト。監督：チブ。

    アタランタ(3-4-2-1)：カルネセッキ；スカルヴィーニ、ジムシティ、コラシナツ；ザッパコスタ、デ・ルーン、パサリッチ、ベルナスコーニ；サマルジッチ、ザレフスキ；スカマッカ。監督：パラディーノ。

    主審：マンガニエロ

    警告：スチッチ（I）、コラシナツ（A）

    退場者： 

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