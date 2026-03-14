インテル対アタランタ、セリエA第29節
インテルは、ミランとのダービーで0-1と敗れ、ロッソネリのスクデットへの望みを再燃させてしまった後、勝利を取り戻すべく臨む。アタランタは、チャンピオンズリーグでのバイエルン・ミュンヘン戦での痛恨の敗北を払拭すべく挑む。 午後3時、サン・シーロで両チームが激突する。セリエA第29節となるこの一戦は、それぞれの目標に向けて重要な勝ち点を懸けた戦いとなる。
インテル対アタランタ、セリエA第29節
インテルは、ミランとのダービーで0-1と敗れ、ロッソネリのスクデットへの望みを再燃させてしまった後、勝利を取り戻すべく臨む。アタランタは、チャンピオンズリーグでのバイエルン・ミュンヘン戦での痛恨の敗北を払拭すべく挑む。 午後3時、サン・シーロで両チームが激突する。セリエA第29節となるこの一戦は、それぞれの目標に向けて重要な勝ち点を懸けた戦いとなる。
インテル対アタランタ 1-0
得点者：27分 ピオ・エスポジト（I）
インテル（3-5-2）：ソマー；アカンジ、ビセック、カルロス・アウグスト；ダムフリーズ、バレッラ（76分 フラッテシ）、ジエリンスキ、スチッチ（46分 ムヒタリアン）、ディマルコ（65分 L・エンリケ）；トゥラム、エスポジト（65分 ボニー）。監督：チブ。
アタランタ(3-4-2-1)：カルネセッキ；スカルヴィーニ、ジムシティ、コラシナツ（65分 ヒエン）； ザッパコスタ、デ・ルーン（76分 デ・ケテラエレ）、パサリッチ、ベルナスコーニ；サマルジッチ（51分 エデルソン）、ザレフスキ（65分 スレマナ）；スカマッカ（51分 クルストヴィッチ）。監督：パラディーノ。
主審：マンガニエロ
警告：スチッチ（I）、コラシナツ（A）、カルロス・アウグスト（I）
退場：