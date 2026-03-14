インテル対アタランタ、セリエA第29節
インテルは、ミランとのダービーで0-1と敗れ、ロッソネリのスクデットへの望みを再燃させてしまった後、勝利を取り戻すべく臨む。アタランタは、チャンピオンズリーグでのバイエルン・ミュンヘン戦での痛恨の敗北を払拭すべく挑む。 午後3時、サン・シーロで両チームが激突する。セリエA第29節となるこの一戦は、それぞれの目標に向けて重要な勝ち点を懸けた戦いとなる。
インテル対アタランタ、セリエA第29節
インテルは、ミランとのダービーで0-1と敗れ、ロッソネリのスクデットへの望みを再燃させてしまった後、勝利を取り戻すべく臨む。アタランタは、チャンピオンズリーグでのバイエルン・ミュンヘン戦での痛恨の敗北を払拭すべく挑む。 午後3時、サン・シーロで両チームが激突する。セリエA第29節となるこの一戦は、それぞれの目標に向けて重要な勝ち点を懸けた戦いとなる。
インテル対アタランタ 0-0
得点者：
インテル（3-5-2）：ゾマー；アカンジ、ビセック、カルロス・アウグスト；ダムフリーズ、バレッラ、ジエリンスキ、スチッチ、ディマルコ；トゥラム、エスポジト。監督：チブ。
アタランタ（3-4-2-1）：カルネセッキ；スカルヴィーニ、ジムシティ、コラシナツ；ザッパコスタ、デ・ルーン、パサリッチ、ベルナスコーニ；サマルジッチ、ザレフスキ；スカマッカ。監督：パラディーノ。
主審：マンガニエロ
警告：
退場：