インテル対アタランタ、セリエA第29節

インテルは、ミランとのダービーで0-1と敗れ、ロッソネリのスクデットへの望みを再燃させてしまった後、勝利を取り戻すべく臨む。アタランタは、チャンピオンズリーグでのバイエルン・ミュンヘン戦での痛恨の敗北を払拭すべく挑む。 午後3時、サン・シーロで両チームが激突する。セリエA第29節となるこの一戦は、それぞれの目標に向けて重要な勝ち点を懸けた戦いとなる。