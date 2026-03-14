87分 - インテルが再び抗議：フラッテージがスカルヴィニより先にボールに触れ、スカルヴィニはボールを放った後に彼に接触したが、マンガニエロ主審はプレー続行を指示した。

83分 - クルストヴィッチの同点ゴールに対し、インテルが抗議：スレマナがダムフリーズにプレッシャーをかけ、ダムフリーズがペナルティエリア内で転倒。マンガニエロ主審はプレー続行を指示し、アタランタのFWがシュートを放つと、ソマーが反応したが、マケドニア人センターフォワードの押し込みには為す術がなかった。 スレマナとダムフリーズの接触に対し、インテルが激しく抗議。チブも退場処分となる。VARによる確認の結果、ピッチ上の判定が支持された。

27分 - ピオ・エスポジートのゴールは有効：アタランタはボールが止まった瞬間にダムフリーズが腕で触れた可能性を主張したが、オランダ人サイドバックは胸でボールに触れていた。