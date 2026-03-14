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インテル対アタランタ、映像検証：スレマナとダムフリーズの接触、インテルの抗議。フラッテージがPKを要求

インテル対アタランタ戦のハイライトシーン

インテル対アタランタは、セリエA第29節の試合です。以下は、Calciomercato.comが分析した映像判定の全シーンです。

インテル – アタランタ 3月14日（土）15:00

主審：マンガニエッロ

副審：パッセリ – ロッシ・L.

第4審判：コッル

VAR：ガリリオ

AVAR：キッフィ


  • エピソード

    87分 - インテルが再び抗議：フラッテージがスカルヴィニより先にボールに触れ、スカルヴィニはボールを放った後に彼に接触したが、マンガニエロ主審はプレー続行を指示した。  

    83分 - クルストヴィッチの同点ゴールに対し、インテルが抗議：スレマナがダムフリーズにプレッシャーをかけ、ダムフリーズがペナルティエリア内で転倒。マンガニエロ主審はプレー続行を指示し、アタランタのFWがシュートを放つと、ソマーが反応したが、マケドニア人センターフォワードの押し込みには為す術がなかった。 スレマナとダムフリーズの接触に対し、インテルが激しく抗議。チブも退場処分となる。VARによる確認の結果、ピッチ上の判定が支持された。

    27分 - ピオ・エスポジートのゴールは有効：アタランタはボールが止まった瞬間にダムフリーズが腕で触れた可能性を主張したが、オランダ人サイドバックは胸でボールに触れていた。 

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