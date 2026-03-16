インテル対アタランタ戦のBordoCam映像とクルストヴィッチのゴールについて、チブは「あれは明らかなファウルだ」とコメント。マンガニエロは「ダムフリーズは滑っただけだ」と述べた。

さて、DAZNが報じた『BordoCam』の次回エピソードの予告に移りましょう。

ダヴィデ・ベルナルディの再現映像によると、ダムフリーズがスレマナをマークした後、地面に足を滑らせ、アタランタのサイドバックが彼の足に触れた。インテルのクリスティアン・チブ監督はすぐに第4審判のもとへ駆け寄り、「ファウルだ、ファウルだ、ファウルだ」と訴えた。

一方、アタランタの中盤選手エデルソンは、ダンフリーズが「滑った」と主張し、マンガニエロもムヒタリアンに向かって同じことを言っています。アルメニア人選手は信じられないという様子で、「滑ったなんてありえない」と返しました。

その後、パラディーノ主審はチブ監督に説明を試みた。「私の見解では、手を使ったが、彼は自ら倒れた」と。

その後、注目はインテル監督の退場処分へと移る。ダムフリーズがベンチに向かって自身のスパイクを指さすと、チブはオランダ人選手の足の先を見て、それを第4審判に見せた。

彼は再び同じ動作をし、さらに押されたことを示すと、テクニカルエリア外に出たとしてマンガニエロから警告を受けた。主審はこう言い放った。「もう一度テクニカルエリアを出たら退場させる。 注意しろ、退場させるぞ」と警告した。ダムフリーズは抗議したが、ゴールは認められ、オランダ人選手は「どうして認められるんだ」と首をかしげた。ゴールが認められた後、チブがピッチに入り、レッドカードを受けた。ピッチを去る際、彼はマンガニエロを罵ることはなく、「あれは明らかなファウルだ」とだけ述べた。

そしてキックオフ前、フラッテージがダンフリーズに「さあ、もう1点決めに行こう」と囁いたのが聞こえた。