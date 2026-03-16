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FC Internazionale v Atalanta BC - Serie AGetty Images Sport
Gabriele Stragapede

翻訳者：

インテル対アタランタ戦のBordoCam映像とクルストヴィッチのゴールについて、チブは「あれは明らかなファウルだ」とコメント。マンガニエロは「ダムフリーズは滑っただけだ」と述べた。

BordoCamが放送する内容のもう一つの予告：アタランタ対インテルの試合における同点ゴールを詳しく分析します。

DAZNの『BordoCam』によるプレビューは、ダヴィデ・フラッテージとジョルジョ・スカルヴィーニの接触（会話の詳細はこちら）にとどまらず、スレマナのシュートをソマーが弾いたボールをニコラ・クルストヴィッチが巧みに押し込んで認められた同点ゴール時の状況についても詳しく掘り下げています。

まさにこのベルガモの攻撃的ウイングが、デンゼル・ダムフリーズの背中に手を置いたことで、そのプレー中に物議を醸す接触の主役となった。番組『Fuoriclasse』の生放送中、その状況をよりよく伝える映像がいくつか公開された。

  • そのエピソード

    まずはメアッツァでの一幕を振り返ってみましょう。

    サン・シーロでの試合、82分にすべては起こった。ザッパコスタが深い位置にいるクルストヴィッチへロングパスを出し、クルストヴィッチがスレマナへつなぐ。スレマナはダムフリーズより一歩遅れて入ってきた。 両者が競り合い、ガーナ人選手がオランダ人選手の背中に手を当て、わずかな接触があった。ダンフリーズは滑ってボールを相手に奪われ、相手はシュートを放つ。ソマーがこれを防ぐが、モンテネグロ人FWがゴールを決めた。このプレーに対し、マンガニエロ主審はファウルを宣告しなかった。

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  • ボルドカムより

    さて、DAZNが報じた『BordoCam』の次回エピソードの予告に移りましょう。

    ダヴィデ・ベルナルディの再現映像によると、ダムフリーズスレマナをマークした後、地面に足を滑らせ、アタランタのサイドバックが彼の足に触れた。インテルのクリスティアンチブ監督はすぐに第4審判のもとへ駆け寄り、「ファウルだ、ファウルだ、ファウルだ」と訴えた。

    一方、アタランタの中盤選手エデルソンはダンフリーズが「滑った」と主張し、マンガニエロもムヒタリアンに向かって同じことを言っています。アルメニア人選手は信じられないという様子で、「滑ったなんてありえない」と返しました。

    その後、パラディーノ主審はチブ監督に説明を試みた。「私の見解では、手を使ったが、彼は自ら倒れた」と。

    その後、注目はインテル監督の退場処分へと移る。ダムフリーズがベンチに向かって自身のスパイクを指さすと、チブはオランダ人選手の足の先を見て、それを第4審判に見せた。

    彼は再び同じ動作をし、さらに押されたことを示すと、テクニカルエリア外に出たとしてマンガニエロから警告を受けた。主審はこう言い放った。「もう一度テクニカルエリアを出たら退場させる。 注意しろ、退場させるぞと警告したダムフリーズは抗議したが、ゴールは認められ、オランダ人選手は「どうして認められるんだ」と首をかしげた。ゴールが認められた後、チブがピッチに入り、レッドカードを受けた。ピッチを去る際、彼はマンガニエロを罵ることはなく、「あれは明らかなファウルだ」とだけ述べた。

    そしてキックオフ前、フラッテージがダンフリーズに「さあ、もう1点決めに行こう」と囁いたのが聞こえた。

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