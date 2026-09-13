元インテルのスポーツディレクターで、現在は代理人となったマルコ・ブランカが、ガゼッタ・デロ・スポルトのロングインタビューに応じた。インテルでの自身の冒険にまつわる移籍市場の舞台裏はもちろん、それ以外の逸話も数多く語っている。
モウリーニョやビエリとの衝突から、実現させた補強、本人の意思に反して引き留めた選手たち、そして最後には獲得に失敗し、他所で成功を収めることになった選手たちまで。以下、その一部を紹介する。
元インテルのスポーツディレクターで、現在は代理人となったマルコ・ブランカが、ガゼッタ・デロ・スポルトのロングインタビューに応じた。インテルでの自身の冒険にまつわる移籍市場の舞台裏はもちろん、それ以外の逸話も数多く語っている。
モウリーニョやビエリとの衝突から、実現させた補強、本人の意思に反して引き留めた選手たち、そして最後には獲得に失敗し、他所で成功を収めることになった選手たちまで。以下、その一部を紹介する。
「モラッティからチーフスカウト就任を打診された時？ 私は38歳だった。少し怖さはあったが、何よりもうれしかった。選手時代にはいつもこう思っていたんだ。『うまくいっていないことが見えているのに、なぜ相談できるフロントがいないんだ？』とね」
「ヴィエリとの激しい対立？ 彼の方から求めてきたことだ。何かに引きずり込まれたら、私は引き下がらない」
「最も難しかった交渉？ おそらくスナイデルの件だろう。エルネスト・ブロンゼッティと決めた、話すことのできない“ある策”と、モウリーニョとのほとんど口論のようなやり取りのおかげでまとまった。いや、“ほとんど”じゃない。彼は私に、ウェズレイは絶対に来ないと言っていたんだ。『デコは高すぎるから、パンデフ、フリオ・バチスタ、ファン・デル・ファールトのうち1人を連れてきてくれ』とね。でも私はスナイデルが欲しかった。完璧だったからだ。私は彼を説得するために代理人と朝4時まで電話していた。すると私を見たモウがこう言ったんだ。『よくやった、でもダービー前最後の練習には間に合わなかったな』ってね。本当に頭にきて、あいつを突き放したよ」
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「フランチェスコ・グイドリンはマイコンの獲得に反対したって本当？ はい、彼はプロフェッショナルではないと言っていました」