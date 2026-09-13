元インテルのスポーツディレクターで、現在は代理人となったマルコ・ブランカが、ガゼッタ・デロ・スポルトのロングインタビューに応じた。インテルでの自身の冒険にまつわる移籍市場の舞台裏はもちろん、それ以外の逸話も数多く語っている。

モウリーニョやビエリとの衝突から、実現させた補強、本人の意思に反して引き留めた選手たち、そして最後には獲得に失敗し、他所で成功を収めることになった選手たちまで。以下、その一部を紹介する。