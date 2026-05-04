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インテル会長、バルセロナがアレッサンドロ・バストーニに興味を示していることを認める。
マロッタ、バルセロナの関心を認める
インテル会長は、バストーニの将来について重要な情報を明かし、バルセロナがイタリア代表DFに興味を持っていると認めた。
ラジオ・アンキオ・スポルトのインタビューで、マロッタはバルサとインテルが最も重宝する選手の一人との関連について、驚くほど率直に語った。
「彼は素晴らしい才能を持つ選手だ。いくつかの場面では不運だった。誰もが彼に注目していた。ユヴェントス戦でシミュレーションという未熟なミスを犯したが、彼自身がすぐに認めた。我々は彼を守った。彼は偉大なチャンピオンだ」とマロッタは述べた。
さらに「バルセロナからの関心は否定しないが、具体的な話はない。選手が移籍を望めば放出すが、今は双方とも満足している」と語った。
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バルセロナの守備陣の再構築
この報道は、今シーズン不安定な守備陣の強化策を模索するハンス・フリック監督の下で伝えられた。
報道によると、バルセロナは左利きセンターバックの補強候補としてバストーニを最適視。カンプ・ノウの守備陣の将来が不透明なことも背景にある。
マロッタは「具体的なオファーは届いていない」と主張するものの、関心を認めたことで夏の移籍の可能性は高まった。
インテルは近年財政監視下にあるため、3度目のスクデット獲得直後でも、バルセロナが正式にオファーすれば巨額移籍金を拒否するのは難しいだろう。
イタリアの伝統を守り続ける
バストーニの将来だけでなく、マロッタはインテルの長期プロジェクトとチームアイデンティティにも楽観的だ。
来季セリエA連覇へ向け、チームに強力なイタリア人選手層を維持する重要性を強調した。
「イタリアは才能ある選手を輩出する国だ。我々はイタリア人選手で強固な中核を築きたい。年齢を重ねた選手もいるため、新しい選手を加えるのは正しい判断だ。スクデットを勝ち取るには、イタリアサッカーを理解する中核が必要だ」とマロッタは語った。
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欧州の野心はいまだ健在だ
サン・シーロで国内タイトルを取り戻したものの、マロッタ会長はチャンピオンズリーグがインテルにとって「最後の壁」だと語った。国内では成果を出しても、欧州制覇はこれまであと一歩で逃し続けてきた。
「決勝に進んだのは4度だが、いずれも敗れた」とマロッタは認め、「それでもまだ達成したい目標だ。来年は結果を残すために努力する」と語った。