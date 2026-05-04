インテル会長は、バストーニの将来について重要な情報を明かし、バルセロナがイタリア代表DFに興味を持っていると認めた。

ラジオ・アンキオ・スポルトのインタビューで、マロッタはバルサとインテルが最も重宝する選手の一人との関連について、驚くほど率直に語った。

「彼は素晴らしい才能を持つ選手だ。いくつかの場面では不運だった。誰もが彼に注目していた。ユヴェントス戦でシミュレーションという未熟なミスを犯したが、彼自身がすぐに認めた。我々は彼を守った。彼は偉大なチャンピオンだ」とマロッタは述べた。

さらに「バルセロナからの関心は否定しないが、具体的な話はない。選手が移籍を望めば放出すが、今は双方とも満足している」と語った。



