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インテル主将ラウタロ・マルティネスがラシン・クラブを訪問、アルゼンチンの未来とリオネル・メッシの別れを語る
ラウタロ、少年時代のクラブへ感動の復帰
インテルの大黒柱は、FIFAの国際試合ウインドーを利用してエル・シリンドロを訪れ、ラシンとインデペンディエンテによるアベジャネーダのリザーブダービーを観戦した。クラブ会長のミリートからは温かく迎えられた。ミリートは元チームメートであり、このストライカーが2015年11月のプロデビュー戦で交代した相手でもあった。この訪問は、2018年7月にイタリアへ渡る前にキャリアをスタートさせた場所への、インテル主将にとって感情的な帰還となった。
- AFP
FW、主将退団の可能性に言及
代表キャンプ中、ラ・アルビセレステの象徴的プレーメーカーによる最後の試合に向けた準備が進む中で、関心はすぐさまチームの将来へと向かった。『ESPNアルゼンチン』の取材に応じ、メッシの代表引退が近づいていることについて問われたラウタロは、冷静にこう答えた。「彼はまだ去っていない。まだ1試合残っているし、その後にどうなるかを見ていくことになる」
この黄金世代が築いた土台を振り返りながら、そのFWは新たなスタートの必要性を強調した。「彼が残してくれたレガシーがあり、さらに新しく加わった選手たちとともに招集され続けてきた僕ら全員のものもある。どの新サイクルでもそうであるように、僕らはゼロから始めなければならない」
経験豊富な中核選手がチームをけん引する準備は整った
リオネル・スカローニ体制下で進む世代交代は今、有望な若手を導き、世界王者としての優位を維持する役割を託されたベテラン勢にかかっている。
台頭する有望株と大会で実績を積んだ主力の融合について語ったラウタロは、次のように続けた。「重要で、見ていてワクワクする若い選手たちがいるし、僕たちにはすでにワールドカップを2度経験している選手たちもいる。結局のところ大事なのは、レオが、オタメンディが、そしてアンヘル（ディ・マリア）も残してくれたレガシーを受け継いでいくことだ」
現在のメンバーが王者の基準を維持する重い責任を担っていることを認めたうえで、インテルFWはこう付け加えた。「間違いなく、僕たちにとっても重要なプロセスになる。いつもそうであるように、代表チームのために全力を尽くす」
- Getty Images
別れの一戦が親善日程の締めくくりとなる
アルゼンチンは、象徴的なFWを欠いたまま最初の2つの親善試合に臨む予定となっており、9月30日にコルドバでボリビアと対戦し、その3日後にはブエノスアイレスでブルキナファソを迎える。その後、10月6日にはエスタディオ・モヌメンタルで、メッシがベナン戦でアルゼンチン代表として公式な別れの試合に臨み、感動的なクライマックスが待っている。この過密な親善試合日程は、スカローニにとって、伝説的な主将を欠くチームへの適応を進める極めて貴重な機会となる。
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