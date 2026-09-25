リオネル・スカローニ体制下で進む世代交代は今、有望な若手を導き、世界王者としての優位を維持する役割を託されたベテラン勢にかかっている。

台頭する有望株と大会で実績を積んだ主力の融合について語ったラウタロは、次のように続けた。「重要で、見ていてワクワクする若い選手たちがいるし、僕たちにはすでにワールドカップを2度経験している選手たちもいる。結局のところ大事なのは、レオが、オタメンディが、そしてアンヘル（ディ・マリア）も残してくれたレガシーを受け継いでいくことだ」

現在のメンバーが王者の基準を維持する重い責任を担っていることを認めたうえで、インテルFWはこう付け加えた。「間違いなく、僕たちにとっても重要なプロセスになる。いつもそうであるように、代表チームのために全力を尽くす」