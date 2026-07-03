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インテルやコモが関心を示す中、チェルシーがクリスタル・パレスへの移籍を容認し、トレヴォ・チャロバは移籍を決断した。
チャロバの希望移籍先はインテル
チャロバはセリエAでプレーしたいと表明し、チェルシーのDF争奪戦ではインテルが有利だ。ファブリツィオ・ロマーノ氏によると、26歳の代理人が個人条件を話し合うためミラノに滞在しており、インテル優位を裏付けている。
コモも興味を示しているが、2200万ポンドのオファーはすでにチェルシーに拒否された。チェルシーはチャロバの価値を約3500万ポンドと見ており、この金額はコモには高く、インテルに有利に働く見込みだ。
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スワップ取引の模索
talkSPORTによると、チェルシーはチャロバをパレスにオファーし、ラクロワ獲得を狙っている。交渉を円滑にするため、チャロバ、アダラビオヨ、ディサシ、バディアシレのいずれかをトレードに含める用意があるという。
チャロバは2024/25前半をレンタルでイーグルスで過ごし、セルハースト・パークではお馴染み。グラスナー監督の下で好印象を残したが、負傷者が相次ぎスタンフォード・ブリッジへ呼び戻された。
チェルシーは、チーム編成と財務戦略のバランスを取っている。
アカデミー出身のため、移籍金は「利益と持続可能性に関する規則（PSR）」上、純利益となる。戦力補強中のブルーズにとって、彼の退団はプラスだ。レンタルで好印象を残したチャロバにパレスが興味を示すのも当然だ。ただし、彼がイタリア移籍を希望していると報じられており、セルハースト・パークへの完全移籍は複雑化する可能性がある。
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イングランド代表の任務が優先される中、移籍交渉は続いている
チャロバは、所属クラブの去就交渉が続く中、イングランド代表として2026年W杯に残留している。今大会は未出場だが、代表チームの負傷者状況により、ベスト16のメキシコ戦で起用される可能性が出てきた。
クラブ側ではチェルシーが提示額に見合う条件を探っており、インテル、コモ、パレスが移籍先候補に挙げられている。
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