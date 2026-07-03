インテルやコモが関心を示す中、チェルシーがクリスタル・パレスへの移籍を容認し、トレヴォ・チャロバは移籍を決断した。

チャロバはセリエAでプレーしたいと表明し、チェルシーのDF争奪戦ではインテルが有利だ。ファブリツィオ・ロマーノ氏によると、26歳の代理人が個人条件を話し合うためミラノに滞在しており、インテル優位を裏付けている。

コモも興味を示しているが、2200万ポンドのオファーはすでにチェルシーに拒否された。チェルシーはチャロバの価値を約3500万ポンドと見ており、この金額はコモには高く、インテルに有利に働く見込みだ。







