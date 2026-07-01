インテルがウマル・ソレを高く評価していることは数カ月前から知られていたが、ここ数週間は交渉が停滞している。 インテルは2000年生まれで元ザルツブルク所属の同選手をフランチェスコ・アチェルビの後継者と見込んでいたが、移籍金で両クラブの考えは大きくかい離。このため、他クラブが介入する可能性が出てきた。その一角にはコモもおり、ニコ・パスの件を解決した同クラブは来季に向けて新たな戦力を探している。