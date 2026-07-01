インテルがウマル・ソレを高く評価していることは数カ月前から知られていたが、ここ数週間は交渉が停滞している。 インテルは2000年生まれで元ザルツブルク所属の同選手をフランチェスコ・アチェルビの後継者と見込んでいたが、移籍金で両クラブの考えは大きくかい離。このため、他クラブが介入する可能性が出てきた。その一角にはコモもおり、ニコ・パスの件を解決した同クラブは来季に向けて新たな戦力を探している。
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インテルはDFソレト獲得でコモも興味を示している。ウディネーゼとの交渉は停滞しており、インテルはソレトのコンディションに懸念を抱いている。
距離
安定したパフォーマンスを示し、38試合で3得点を挙げたウマル・ソレ。インテルは、ウディネーゼとの契約が1年後に満了することを踏まえ、固定給とボーナスを合わせて約2000万ユーロを提示した。しかし、フリウリ側は海外クラブも含む他チームからの関心も踏まえ、最低3000万ユーロの獲得を目指している。この強硬な姿勢により交渉は停滞し、ここ数日、インテルスポーツディレクターのピエロ・アウシリオ氏も冷淡な姿勢を示している。
膝の悩み
『イル・メッサジェロ・ヴェネト』紙は、インテルがソレの身体状態に懸念を示していると報じた。 同クラブの医療スタッフは、彼の膝軟骨に慢性的な問題があり、高強度での起用に支障をきたす恐れがあると指摘した。ただし、直近1年半では57試合・4869分に出場している。
コモが登場
交渉が停滞する中、ウディネーゼのセンターバックに興味を示すクラブが複数動き出し、コモもその一角だ。『イル・メッサジェロ・ヴェネト』紙によると、ロンバルディアのクラブはすでに水面下で接触。移籍金を打診し、来季CL出場権と魅力的なプロジェクトを提示してソレの意向を探っている。 チェルシーのトレバー・チャロバ（インテルも興味を示すが、4000万ユーロの移籍金が壁となっている）とともに、ソレもファブレガス監督率いるチームの補強候補に挙げられている。