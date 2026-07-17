『ガゼッタ』紙によると、インテルはW杯での活躍を見たスペンスを、ウイングバック補強の最優先ターゲットに据えた。イングランド代表の彼は素早いポジション取りと守備で注目され、インテルが求めるハイインテンシティなスタイルに合うと考えられている。

一方で、大会での活躍で移籍金が高騰し、他クラブが獲得に名乗りを上げる可能性も出てきた。このため、ベッペ・マロッタ会長とピエロ・アウジリオSDは交渉を前倒しする方針を決めた。

当初は別ターゲットに2100万ポンド（ボーナス別）を予定していたが、現在はオファー額を上げる用意がある。トッテナムはスペンスの移籍金として3000万～3500万ポンドを要求すると見られ、インテルも投資額を増やす方針だ。







