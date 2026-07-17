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インテルは、セリエAの強豪がイングランド代表DF獲得で合意したため、トッテナムが提示したジェド・スペンスの移籍金3000万ポンドを支払う方向で検討している。
ワールドカップでの活躍を受け、インテルが獲得へ動き加速
『ガゼッタ』紙によると、インテルはW杯での活躍を見たスペンスを、ウイングバック補強の最優先ターゲットに据えた。イングランド代表の彼は素早いポジション取りと守備で注目され、インテルが求めるハイインテンシティなスタイルに合うと考えられている。
一方で、大会での活躍で移籍金が高騰し、他クラブが獲得に名乗りを上げる可能性も出てきた。このため、ベッペ・マロッタ会長とピエロ・アウジリオSDは交渉を前倒しする方針を決めた。
当初は別ターゲットに2100万ポンド（ボーナス別）を予定していたが、現在はオファー額を上げる用意がある。トッテナムはスペンスの移籍金として3000万～3500万ポンドを要求すると見られ、インテルも投資額を増やす方針だ。
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チブがゴーサインを出す
スペンス獲得はチブ監督の強い後押しを受けている。同監督は彼の汎用性に魅了され、ドイツへ出発前に役員と会談し、獲得の必要性を強調した。右サイドも左サイドもこなせるスペンスは、チームに欠ける戦術的柔軟性を与えると考えられている。
クラブ所有者オークツリーが定めた財政指針の範囲内で、インテル理事会は移籍金について「ブレーキを緩める」用意がある。交渉は本格化していないが、この姿勢は来季プロジェクトの核としてスペンス獲得に本気であることを示している。
ミラノにおける野心の代償
このポジションへの投資拡大は、ネラッズーリの野心を示している。デンゼル・ダムフリーズがジョゼ・モウリーニョ率いるレアル・マドリードへ移籍して以来、インテルは代わりの選手を確保できていない。マルコ・パレストラの獲得は実現せず、アナン・ハライリのバックアップもメディカルチェックで心臓の問題が見つかり破談となった。
現在も他候補を並行して検討しているが、スペンスが最有力だ。トッテナムとの交渉が不調に終わった場合の代替として、ナウエル・モリーナ、モナコのヴァンデルソン、ストラスブールのゲラ・ドゥエも注視されている。
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ワールドカップ後に協議予定。
ワールドカップ後に正式交渉が始まる見込みで、スペンスはイングランド代表として3位決定戦に出場する。インテルは彼がジュゼッペ・メアッツァへの移籍に前向きだと楽観視しているが、合意には強硬な評価額を提示すると見られるトッテナムとの交渉が鍵となる。
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