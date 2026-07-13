『ラ・ガゼッタ・デッロ・スポルト』によると、カライリ選手の再検査結果は明日にも出る見込みだが、 インテル内部には楽観ムードはなく、同選手はベルギーに戻ってユニオン・サン＝ジロワーズに復帰する見込みだ。これにより同クラブは2500万ユーロ＋ボーナスを逃し、同選手は将来を模索することになる。別のリーグへの移籍も視野に入れるだろう。





イタリアの競技適格性制度とは？カリライのインテル移籍が頓挫する理由