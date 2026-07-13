イタリア王者インテルは、2026/2027シーズンの始動に合わせてアッピアーノ・ジェンティーレの練習場に集合する。そのタイミングで、新加入アナン・ハライリの追加メディカルチェック結果も判明する見込みだ。 もしイタリアオリンピック委員会（CONI）のスポーツ医学研究所が競技適性を認めなければ、スポーツディレクターのピエロ・アウシリオは即座にプランBへ切り替え、レアル・マドリードに移籍したデンゼル・ダムフリーズの後任を探すことになる。
翻訳者：
インテルは、ストラスブールのカリライ・ゲラ・ドゥエの獲得が難しいため、彼を最有力な代替候補としている。彼は以前ミランのターゲットでもあったが、評価についてはどのような情報が流れているのだろうか。
感覚
『ラ・ガゼッタ・デッロ・スポルト』によると、カライリ選手の再検査結果は明日にも出る見込みだが、 インテル内部には楽観ムードはなく、同選手はベルギーに戻ってユニオン・サン＝ジロワーズに復帰する見込みだ。これにより同クラブは2500万ユーロ＋ボーナスを逃し、同選手は将来を模索することになる。別のリーグへの移籍も視野に入れるだろう。
イタリアの競技適格性制度とは？カリライのインテル移籍が頓挫する理由
プランB
インテルは右サイドの補強候補として、ゲラ・ドゥエの獲得に最も注目している。アチェルビ、ダルミアン、デ・フライの退団で生じたセンターバック2人の穴埋めと同等の優先度だ。 ストラスブール所属の2002年生まれのサイドバックは、コートジボワール代表としてW杯に出場したばかり。サイドをダイナミックにカバーする能力を持ち、カライリとはタイプが異なるものの、同等の信頼性を提供できると評価されている。 技術や攻撃力は多少劣るものの、ボールを持たない局面での貢献度は高い。兄デジレと同じくレンヌの下部で育ち、2024年夏にストラスブールへ移籍。以来68試合3得点を記録している。
センターバック補強ではストーンズにも新オファー。
ストラスブール・ボッテガ・カラ
インテルは、今後数時間以内にカリライ獲得が不可能になれば、ゲラ・ドゥエの獲得に本格的に動く方針だ。最大の障害はストラスブールだ。 同クラブはチェルシーと同じオーナーグループ「ブルーコ」が運営しており、特に有望な選手については値引きをほとんどしない。その姿勢は、2025年夏にドゥエの獲得を交渉したミランが身をもって経験済みで、最終的にはより安価なアテカメに切り替えた。また、ここ数日ポルトガル人ウイングのディエゴ・モレイラを追うローマも同様だ。 ストラスブールはドゥエに約5000万ユーロの評価額を付けており、インテルが交渉を動かすには4000万ユーロ前後の提示が不可欠だ。
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