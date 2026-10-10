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ライブ
FC Internazionale v Parma Calcio - Serie A 2026/27Getty Images Sport
Gianluca Minchiotti
翻訳者：

インテルは終始楽勝、パルマに3-0で完勝

インテル 対 パルマ
インテル
パルマ
セリエ A

セリエA第6節、インテルがパルマに3-0で勝利

セリエA第6節で、クリスティアン・キヴ監督率いるインテルが、メアッツァでアルベルト・ジラルディーノ率いるパルマを3-0で下した。代表ウィーク中にカルロス・クエスタの後任として就任したジラルディーノにとっては、これがパルマのベンチでの初陣だった。インテルは勝ち点16として首位をキープし、ひとまずローマとラツィオに3ポイント差をつけた（両チームはコモ、モンツァと対戦する）。一方のパルマは勝ち点4のままとなっている。


サン・シーロでの試合は、31分で事実上決着した。 王者インテルはその時間までに3ゴールを奪取。13分にスチッチがコルヴィのミスを突いて先制し、18分にはチャルハノールがPKで追加点（エスポジトへのファウルで、VARの結果PKが与えられた）。そして31分、テュラムがムヒタリアンのアシストから正確な右足シュートを決めた。

後半のインテルは、エネルギーをコントロールしながら試合を進めた。必要以上にギアを上げることはなかった。交代が続く中では、イングランド人のスペンスがインテルでデビューも果たしている。


インテル 3-0 パルマ

得点者：13分 スチッチ（I）、18分 PK チャルハノール（I）、31分 テュラム（I）

  • GOALと主なプレー

    90分 - ラウタロがセンターサークル付近からループシュートでスーパーゴールを狙うも、狙いが外れてボールは枠外へ

    86分 - ロメロが見事なトラップからそのまま持ち出し、最後は左足でシュート。しかしボールは枠外に飛んだ

    83分 - 再び背番号10。今度はヘディングで狙うが、ボールは上へ

    80分 - ラウタロ・マルティネスがトラップからシュートを放つも、ボールは弱々しくコルヴィの右へ外れる

    74分 - ロメロの強烈な左足シュートは高く外れる

    70分 - ムヒタリアンがオーバーヘッドで狙うも、ボールは枠外

    55分 - パルマはトロイロがヘディングで狙うが、ボールは大きく上へ外れる

    48分 - 後半はエスポジトのチャンスでスタート。しかしコルヴィが足を使った反射的なセーブで応じた

    31分 - ムヒタリアンのアシストを受けたテュラムが、右足のグラウンダーでファーサイドに決めた

    18分 - チャルハノールがPKを決め、インテルが追加点

    17分 - パルマのエリア内でディエゴ・カルロスがエスポジトに無謀なタックル。VARの助言を受けたボナチーナがモニターで確認し、PKを与えた

    13分 - コルヴィがゴールキックでミス。これをスチッチが突いて試合の均衡を破った

    8分 - 再びトゥーレ。右足でカーブをかけたシュートは、インテルのゴールのクロスバーとポストの交点をかすめた

    6分 - トゥーレがペナルティーエリア外からシュート。マルティネスが難なく地面すれすれでキャッチした

    4分 - ディウフが右サイドで仕掛けた後、ボールはディマルコへ。左足で放ったシュートは力なくコルヴィの正面へ

  • 公式スタメンと試合結果詳細

    インテル 3-0 パルマ

    得点者：13分 スチッチ（インテル）、18分 PK チャルハノール（インテル）、31分 テュラム（インテル）


    インテル（3-5-2）：マルティネス；パヴァール、ビセック、カルロス・アウグスト；ディウフ（74分 スペンス）、スチッチ、チャルハノール（61分 スタンコヴィッチ）、ムヒタリアン、ディマルコ（73分 ルイス・エンヒキ）；エスポジト（61分 ボニー）、テュラム（61分 ラウタロ）。監督：クリスティアン・キヴ


    パルマ（3-4-2-1）：コルヴィ；デルプラート、ジエゴ・カルロス、トロイロ；カルボーニ（78分 ブリッチュギ）、ケイタ、シエロ（62分 ベルナベ）、ヴァレリ；トゥーレ（84分 フリガン）、ファッビアン（62分 ロンターニ）；エルフェジュ（62分 ロメロ）。監督：アルベルト・ジラルディーノ



    主審：ボナチーナ

    警告：-

    退場：-



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