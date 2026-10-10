セリエA第6節で、クリスティアン・キヴ監督率いるインテルが、メアッツァでアルベルト・ジラルディーノ率いるパルマを3-0で下した。代表ウィーク中にカルロス・クエスタの後任として就任したジラルディーノにとっては、これがパルマのベンチでの初陣だった。インテルは勝ち点16として首位をキープし、ひとまずローマとラツィオに3ポイント差をつけた（両チームはコモ、モンツァと対戦する）。一方のパルマは勝ち点4のままとなっている。





サン・シーロでの試合は、31分で事実上決着した。 王者インテルはその時間までに3ゴールを奪取。13分にスチッチがコルヴィのミスを突いて先制し、18分にはチャルハノールがPKで追加点（エスポジトへのファウルで、VARの結果PKが与えられた）。そして31分、テュラムがムヒタリアンのアシストから正確な右足シュートを決めた。

後半のインテルは、エネルギーをコントロールしながら試合を進めた。必要以上にギアを上げることはなかった。交代が続く中では、イングランド人のスペンスがインテルでデビューも果たしている。





インテル 3-0 パルマ

得点者：13分 スチッチ（I）、18分 PK チャルハノール（I）、31分 テュラム（I）