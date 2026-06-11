来季のインテルは若返りを図る。セリエA優勝後、クラブは平均年齢を下げるため補強を進めている。 アチェルビの穴は2000年生まれのオウマル・ソレで埋める見込みだ。右サイドはダムフリーズの代役としてマルコ・パレストラを狙うも、アタランタは4500万ユーロの初オファーを拒否。中盤にはリヴァプールのカーティス・ジョーンズが理想候補に挙げられている。 攻撃陣は、予期せぬ事態がなければラウタロ、トゥラム、ボニー、エスポジトの布陣を維持する見込みだ。
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インテルは移籍市場で既に3000万ユーロを手にした。ダムフリーズ、アキンサンミロ、エスポジトの放出が成立した。
インテルによる3つの移籍
インテルは放出市場でも早くから動き、ライバルより先に資金を回収している。市場開幕前時点で、3件の移籍で合計3000万ユーロの収入を得た。デンゼル・ダムフリーズは契約解除金2000万ユーロ（一括支払い）でレアル・マドリードへ移籍する。 スカイ・スポーツによると、ピサはエベネザー・アキンサンミロの買い取りオプション600万ユーロを行使し、インテルには750万ユーロの再買い取り権が残る。カリアリはセバスティアーノ・エスポジトを400万ユーロで完全移籍し、将来の転売益も一部支払う。
他に誰が参加できるか
移籍が未定の選手数人がチームを去れば、補強予算は増える。ダヴィデ・フラッテシには多くのクラブが関心を持っているが、現時点で具体的なオファーはない（移籍金は約2000万ユーロ）。アレクサンダル・スタンコヴィッチは2300万ユーロで買い戻しが決定し残留予定だが、高額オファー次第では移籍する可能性がある。 ヤン・ビセックとルイス・エンリケの去就も注目点だ。マルセイユから復帰したベンジャミン・パヴァールは退団が決定。ベシクタシュはクリスティアン・アスラーニの買い取りを1200万ユーロで検討している。