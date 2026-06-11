移籍が未定の選手数人がチームを去れば、補強予算は増える。ダヴィデ・フラッテシには多くのクラブが関心を持っているが、現時点で具体的なオファーはない（移籍金は約2000万ユーロ）。アレクサンダル・スタンコヴィッチは2300万ユーロで買い戻しが決定し残留予定だが、高額オファー次第では移籍する可能性がある。 ヤン・ビセックとルイス・エンリケの去就も注目点だ。マルセイユから復帰したベンジャミン・パヴァールは退団が決定。ベシクタシュはクリスティアン・アスラーニの買い取りを1200万ユーロで検討している。



