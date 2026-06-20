インテルは中盤補強が焦点。スタンコヴィッチとマッソリンを評価。カーティス・ジョーンズの現状とフラッテシの将来も注目。最新情報。

インテルにとって、「パレストラ」だけでは不十分だ。2005年生まれのウイング選手について、アタランタと合意するための首脳会談が来週開かれるが、その間もネラッツーリ経営陣には数週間以内に解決すべき課題がある。 平均年齢を下げ、放出で資金を得るため、DFとMFは再編必至だ。
アタランタとの新たな会談、パレストラの合意に向けて何が欠けているのか
インテルにとって、「パレストラ」だけでは不十分だ。2005年生まれのウイング選手について、アタランタと合意するための首脳会談が来週開かれるが、その間もネラッツーリ経営陣には数週間以内に解決すべき課題がある。 平均年齢を下げ、放出で資金を得るため、DFとMFは再編必至だ。
アタランタとの新たな会談、パレストラの合意に向けて何が欠けているのか
中盤の話題は特にタイムリーだ。チャルハノグル、バレッラ、ジエリンスキ、残留が決まったムヒタリアン、ディウフ、スチッチの「不動のレギュラー」に、夏にクリスティアン・チヴが評価する若手数名が加わる可能性がある。 7月16日にドイツで始まる合宿では、アレクサンダル・スタンコヴィッチとヤニス・マッソリンが新戦力として加わる。スタンコヴィッチはベルギーで55試合9得点5アシストを記録し、2300万ユーロでブルージュから再獲得された。マッソリンは昨季セリエBで30試合3得点3アシストをマークした注目の若手だ。 （30試合3ゴール3アシスト）に350万ユーロを支払った。クラブは両選手について、トレードの材料にもできるため、今後ゆっくり方針を決める方針だ。 父の跡を継ぐ選手にはプレミアリーグから4000万ユーロのオファーが2つある一方、モデナから加入したフランス系アルジェリア人選手はレンタル移籍が有力だ。
インテルはニコ・パスの復帰も再検討している。
ダヴィデ・フラッテシは、ここ数回の移籍市場で過去2シーズンより出場時間を求めるため移籍すると噂されている。 ノッティンガム・フォレストが2000万～2500万ユーロのオファーを用意し、最も現実的な移籍先とされている。イタリア国内ではユヴェントスとナポリが興味を示しているが、中盤の選手（ユヴェントスはクープマイナーズやトゥラム、ナポリはアンギッサ）の去就次第となり、現時点では可能性が低い。 ヴィアーレ・デッラ・リベラツィオーネのクラブとは2028年6月までの契約が残っており、マロッタとアウシリオの評価額は依然として約3000万ユーロとされている。
フラッテージ問題の行方と直結するのが、リヴァプールとのカーティス・ジョーンズ交渉だ。 ローマのコネより高く評価されており、フィジカル、運動量、技術を兼備する2001年生まれのイングランド代表は、チフ監督率いるインテルの中盤に最適とされている。昨年1月に続き今回も獲得候補の筆頭に挙げられている。 2027年まで契約が残り、更新交渉も停滞していることから、インテルは本人合意を確認し2000万ユーロでの獲得を模索。しかしリヴァプールは3000万ユーロ以下には応じず、将来的な転売利益の分配も要求している。 現時点では交渉は停滞しているが、移籍が実現すれば状況は一変する可能性がある。