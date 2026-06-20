インテルは中盤補強が焦点。スタンコヴィッチとマッソリンを評価。カーティス・ジョーンズの現状とフラッテシの将来も注目。最新情報。

中盤の話題は特にタイムリーだ。チャルハノグル、バレッラ、ジエリンスキ、残留が決まったムヒタリアン、ディウフ、スチッチの「不動のレギュラー」に、夏にクリスティアン・チヴが評価する若手数名が加わる可能性がある。 7月16日にドイツで始まる合宿では、アレクサンダル・スタンコヴィッチとヤニス・マッソリンが新戦力として加わる。スタンコヴィッチはベルギーで55試合9得点5アシストを記録し、2300万ユーロでブルージュから再獲得された。マッソリンは昨季セリエBで30試合3得点3アシストをマークした注目の若手だ。 （30試合3ゴール3アシスト）に350万ユーロを支払った。クラブは両選手について、トレードの材料にもできるため、今後ゆっくり方針を決める方針だ。 父の跡を継ぐ選手にはプレミアリーグから4000万ユーロのオファーが2つある一方、モデナから加入したフランス系アルジェリア人選手はレンタル移籍が有力だ。





インテルはニコ・パスの復帰も再検討している。