ビセックの代理人状況が不透明なまま、ブンデスリーガとプレミアリーグの関心が高まっている。

バイエルン・ミュンヘンは23歳の彼を母国の守備陣長期解決策と見ており、プレミアリーグの複数クラブもセリエAでの活躍を注視している。

インテルはオファーを拒む構えだが、プレミアリーグの訴求力やバイエルンのブランドは、クラブの意志と選手自身のサン・シーロへのコミットメントを試すことになりそうだ。



