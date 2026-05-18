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インテルはヤン・ビセックの残留に努めている。プレミアリーグやバイエルン・ミュンヘンが獲得を狙う同選手は、代理人を変えた。
代理店の再編が移籍の憶測を呼んでいる
ビセックは代理人選びの最終段階に入った。現代理人のユスフ・カンデミールは引き続き関与する見込みだが、本人は今後を担う新エージェントを決めようとしている。
『スポルティタリア』によると、世界屈指のスポーツエージェント各社がインテルのセンターバックである彼の代理権を争っている。現時点で最有力なのはジョヴァンニ・ブランキーニで、この動きは近い将来、ビセックに大きなキャリアの転機や契約更新が控えていることを示唆している。
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バイエルン・ミュンヘンとプレミアリーグの強豪が注目
ビセックの代理人状況が不透明なまま、ブンデスリーガとプレミアリーグの関心が高まっている。
バイエルン・ミュンヘンは23歳の彼を母国の守備陣長期解決策と見ており、プレミアリーグの複数クラブもセリエAでの活躍を注視している。
インテルはオファーを拒む構えだが、プレミアリーグの訴求力やバイエルンのブランドは、クラブの意志と選手自身のサン・シーロへのコミットメントを試すことになりそうだ。
インテルが守備の要について示した姿勢
海外からの関心が強まっても、インテルはビセックを手放すつもりはない。クラブは彼を将来の重要戦力と見ており、ミラノに残留させるために全力で戦う。本人もし現在の環境に満足し、街やサポーターとの強い絆を感じている。
フィジカルと技術を兼備する彼のタイプは稀有だと判断している。
このため、今後オファーがあっても即座に売却して利益を得るより、チームの安定を優先し、断固として残留させる方針だ。
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チブ率いるチームで頭角を現す新星
クリスティアン・チブの戦術下でレギュラーを務め、評価を上げたビセック。多才さを生かし、攻撃的なサッカーに完璧に適応し、現イタリア王者の守備の要となっている。
驚異的なリカバリースピードと自陣からのボール運びで、彼はセリエA屈指の若手として注目されている。