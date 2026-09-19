セリエA 2026-27前半戦で最も注目を集めた一戦はドロー決着となり、中断前の首位にはインテルとローマが並んで立つことになった。直接対決は2-2で終了。インテルはまたしても入りに失敗し、2-0とビハインドを負ったが、再び後半に反撃して最終的に2-2まで追いついた。





インテルの立ち上がりは今回も目を覆いたくなるものだった。ジャン・ピエロ・ガスペリーニ率いるチームが作り出すテンポに苦しみ、インテルはボールを運びながら前進することができない。守備のミスが相次ぎ、まずはマヌ・コネがゴール前でフリーとなり、マルティネスと1対1の形から先制ゴールを奪う。失点後もインテルは立ち直れず、ローマの猛攻を受け続ける。37分には、アカンジのラインコントロールの読みで再びほころびが生じ、コネが追加点と自身2点目を記録した（いったん取り消された後、VARで認められたこの試合の判定検証はこちら）。





だが後半に入ると、インテルはまるで別の顔を見せる。テュラムが縦に勢いよく仕掛け、ラウタロとの連係から、インテルのキャプテンが左足のクロス気味のシュートをうまく流し込み、スヴィラルを破って1点を返した。ガスペリーニとキヴは、意図というより必要性（疲労と判断力の低下）から交代策を講じ、その交代によってローマはより押し込まれ、インテルはより前向きな姿勢を強めた。





スヴィラルは何度もチームを救い（テュラムのシュートへのセーブは圧巻だった）、ラウタロはクロスバーも叩いた。それでもゴールの気配は濃厚で、79分、まさにそのインテルのアルゼンチン人キャプテンが自身2点目を決めた。





ガスペリーニのチームは全員が限界に近く、エルモソとバレルディは負傷で交代を要求。実際にはマレンも交代を求めたが、交代することはできなかった。そして終盤には再びテュラムが3-2に迫り、決まっていればあまりにも残酷な一撃となる場面もあった。だがボールは外れ、引き分けのまま試合終了。インテルとローマは首位に並んだままで、ラツィオに並ばれる可能性もある。両チームはそれぞれの欠点と強みを改めて示したが、それでもこのリーグにはまだ絶対的な支配者はいない。





ローマ 2-2 インテル

得点者: 6分 コネ（ローマ）、36分 コネ（ローマ）、47分 ラウタロ（インテル）、80分 ラウタロ（インテル）







