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AS Roma v FC Internazionale - Serie A 2026/27Getty Images Sport
Emanuele Tramacere
翻訳者：

インテルはミスを犯し、ローマ戦でも追いつかれた。2-0から2-2となり、ラウタロがコネのゴールに応戦。両チームはともにリーグ首位にとどまっている。

ローマ
インテル
セリエ A
ローマ 対 インテル

ローマ対インテルを追う。2026-2027シーズンのセリエA第5節に行われるビッグマッチであり、直接対決だ。

セリエA 2026-27前半戦で最も注目を集めた一戦はドロー決着となり、中断前の首位にはインテルとローマが並んで立つことになった。直接対決は2-2で終了。インテルはまたしても入りに失敗し、2-0とビハインドを負ったが、再び後半に反撃して最終的に2-2まで追いついた。


インテルの立ち上がりは今回も目を覆いたくなるものだった。ジャン・ピエロ・ガスペリーニ率いるチームが作り出すテンポに苦しみ、インテルはボールを運びながら前進することができない。守備のミスが相次ぎ、まずはマヌ・コネがゴール前でフリーとなり、マルティネスと1対1の形から先制ゴールを奪う。失点後もインテルは立ち直れず、ローマの猛攻を受け続ける。37分には、アカンジのラインコントロールの読みで再びほころびが生じ、コネが追加点と自身2点目を記録した（いったん取り消された後、VARで認められたこの試合の判定検証はこちら）。


だが後半に入ると、インテルはまるで別の顔を見せる。テュラムが縦に勢いよく仕掛け、ラウタロとの連係から、インテルのキャプテンが左足のクロス気味のシュートをうまく流し込み、スヴィラルを破って1点を返した。ガスペリーニとキヴは、意図というより必要性（疲労と判断力の低下）から交代策を講じ、その交代によってローマはより押し込まれ、インテルはより前向きな姿勢を強めた。


スヴィラルは何度もチームを救い（テュラムのシュートへのセーブは圧巻だった）、ラウタロはクロスバーも叩いた。それでもゴールの気配は濃厚で、79分、まさにそのインテルのアルゼンチン人キャプテンが自身2点目を決めた。


ガスペリーニのチームは全員が限界に近く、エルモソとバレルディは負傷で交代を要求。実際にはマレンも交代を求めたが、交代することはできなかった。そして終盤には再びテュラムが3-2に迫り、決まっていればあまりにも残酷な一撃となる場面もあった。だがボールは外れ、引き分けのまま試合終了。インテルとローマは首位に並んだままで、ラツィオに並ばれる可能性もある。両チームはそれぞれの欠点と強みを改めて示したが、それでもこのリーグにはまだ絶対的な支配者はいない。


ローマ 2-2 インテル

得点者: 6分 コネ（ローマ）、36分 コネ（ローマ）、47分 ラウタロ（インテル）、80分 ラウタロ（インテル）



  • ゴールと主なプレー

    88分 決定機 - インテルが見事なカウンター。スチッチがヘディングでスルーパスを送り、受けたテュラムはワンタッチで、さらにスビラルがゴールラインから出ているのを見てタイミングを外すシュートで意表を突く。左足のグラウンダーはポストをかすめた。


    80分 ゴール - 左からのクロスにビセックが相手DFより先に触れ、意図せずラウタロへボールが渡る。右足で隅を突き、スビラルも触れたが止め切れなかった。


    78分 スビラルのスーパーセーブとクロスバー - CKの流れからインテルが猛攻。テュラムがヘディングで完璧にタイミングを合わせたが、スビラルが驚異的なセーブでゴールライン上で阻止。こぼれ球にラウタロ・マルティネスが詰め、至近距離からのヘディングはクロスバーを直撃した。


    70分 ディウフがうまく前を向いて、ペナルティーエリア手前から左足でシュート。スビラルが地面すれすれで弾き出した。


    67分 決定機 - マルティネスのビッグセーブ。CKの流れからマレンがゴールに背を向けた状態でボールを収め、素早く反転してシュート。枠を捉えたが、ペポ・マルティネスがスターセーブで体を大きく広げ、顔で弾いてスコアを守った。


    59分 カルロス・アウグストが再び左を突破し、グラウンダーで走り込むテュラムへ。フランス人FWはヒールで狙ったが、ボールはわずかに枠を外れた。


    47分 ゴール - マンチーニがテュラムにボールを奪われ、ラウタロとのカウンターへ。アルゼンチン人FWが再び縦へ走るフランス人FWに送り、ペナルティーエリア手前まで到達したところで今度はグラウンダーのアシストで味方を使う。ダイレクトシュートはややミスヒット気味だったがクロス気味に決まり、スビラルは敗れた。


    36分 ゴール - ディバラの右からのクロスが、エリア内でフリーのマンチーニとコネを捉える。DFがボールに触れて止め、そのままMFのコネがマルティネスとの1対1を決めた。副審はいったん取り消したが、最終的にVARでゴールが認められた。マッサ主審のアナウンスは「レビューの結果、ローマの背番号17はオンサイド。ゴールを認めます」だった。


    33分 ポスト - インテルが左サイドの連係から好機。ジョーンズがヒールでバストーニの攻め上がりを生かす。スビラルとの1対1だったが、ゴールエリア角付近のやや角度のある位置からDFが放ったシュートは外側のポストを叩いて外れた。


    29分 決定機 - インテルにまたしても痛恨のミス。ディマルコのグラウンダーのクロスが、ファーで完全にフリーだったラウタロ・マルティネスへ。無人のゴールに滑り込みながら合わせたが、ボールは上へ外れた。


    26分 決定機 - ビセックに痛恨のミス。スーレとの競り合いに勝ってそのまま単独で持ち上がり、ローマのペナルティーエリア内まで侵入。しかしスビラルとの1対1ではドイツ人CBが完全に読まれ、スコアは0-0のまま。


    24分 決定機 - ディバラが縦パスを送り、マレンはコントロールでマーカーを外して一瞬で強烈なシュート。ボールは上へ外れた。


    20分 - ディバラが距離のある位置から強烈な左足シュート。ボールはジョゼップ・マルティネスの左をかすめ、1メートルほど外へそれた。


    13分 決定機 - ローマが再びカウンター。スーレが左から深くえぐってクロスを送り、中央ではディマルコがクリアをミスして、結果的にディバラへのアシストとなる。左足ボレーはわずかに上へ外れた。


    6分 ゴール - インテルはビルドアップをうまく処理できず、バランスを崩す。ディバラが右から左へ大きく展開し、フリーのモリーナがコントロールしてマイナスへ。マヌ・コネがトラップからエリア内でシュートを決め、マルティネスは止められなかった。


    3分 - バレルディがテュラムへの先制を狙ったが倒れ込み、肘打ちがあったとアピール。マッサ主審はファウルを取ったが、カードは出さなかった。


    0分 ローマのスタディオ・オリンピコで18時にキックオフ。


    全情報、スタッツ、そして1分ごとの試合速報はこちら

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  • ローマ対インテル：試合記録

    ローマ 2-2 インテル


    得点者：6分 コネ（R）、36分 コネ（R）、47分 ラウタロ（I）、80分 ラウタロ（I）


    ローマ（3-4-2-1）：スヴィラール；マンチーニ（60分 エンディカ）、バレルディ（66分 ギラルディ）、エルモソ（82分 クリエラキス）；モリーナ（60分 レンシュ）、クリスタンテ、コネ（60分 ピジッリ）、ウェズレイ；ディバラ、スーレ；マレン。

    ベンチ：デ・マルツィ、ゴッリーニ、ペッレグリーニ、カストロ、デ・ローン、ルッリ、モラ、ギラルディ。

    監督 ガスペリーニ。


    インテル （3-5-2）：マルティネス；ビセック、アカンジ、バストーニ（63分 ルイス・エンリケ）；ディウフ、バレッラ、ジエリンスキ、ジョーンズ（54分 スチッチ）、ディマルコ（54分 カルロス・アウグスト）；ラウタロ（90分 ボニー）、テュラム（90分 ピオ・エスポジト）。

    ベンチ：ディ・ジェンナーロ、プロヴェデル、スタンコヴィッチ、ムヒタリアン、パヴァール、ボーヴィオ、モスコーニ。

    監督 キヴ。


    主審：マッサ

    警告：バレッラ（I）、アカンジ（I）、バストーニ（I）、エンディカ（R）

    退場：なし

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