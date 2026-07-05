イヴァン・プロヴェデルは2022年夏にスペツィアから約300万ユーロで加入し、4年間のラツィオでのキャリアに幕を閉じた。 通算146試合に出場し正GKとして定着したが、昨季はマンダス、今季は肩負傷で離脱した後にモッタにポジションを譲った。