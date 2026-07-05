インテルは移籍市場の序盤、マルコ・パレストラを巡るチェルシーの対応や、ニコ・パズ獲得交渉への参入失敗で出遅れた。 その後、ラツィオからGKイヴァン・プロヴェデル獲得が成立。続いてユニオン・サン＝ジロワーズの右SBアナン・ハライリ争奪戦が加速し、チェルシーとのセンターバック トレバー・チャロバ交渉も継続中だ。
Getty Images Sport
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インテルはプロヴェデル獲得をまもなく正式発表する。メディカルチェックの日程が決定し、契約条件も明らかになった。
詳細
スカイ・スポーツによると、控えGKの1994年生まれの選手は来週半ばミラノへ。メディカルチェック後、2029年6月30日までの3年契約にサインする。 インテルはラツィオとプロヴェデルの完全移籍について300万ユーロで合意している。
ラツィオでの経験
イヴァン・プロヴェデルは2022年夏にスペツィアから約300万ユーロで加入し、4年間のラツィオでのキャリアに幕を閉じた。 通算146試合に出場し正GKとして定着したが、昨季はマンダス、今季は肩負傷で離脱した後にモッタにポジションを譲った。
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