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FC Internazionale v SS Lazio - Serie AGetty Images Sport

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インテルはプロヴェデル獲得をまもなく正式発表する。メディカルチェックの日程が決定し、契約条件も明らかになった。

インテル
移籍情報
イヴァン・プロヴェデル

マルティネスの控えとなるインテル新加入GKが、まもなくミラノに到着する。

インテルは移籍市場の序盤、マルコ・パレストラを巡るチェルシーの対応や、ニコ・パズ獲得交渉への参入失敗で出遅れたその後、ラツィオからGKイヴァン・プロヴェデル獲得が成立。続いてユニオン・サン＝ジロワーズの右SBアナン・ハライリ争奪戦が加速し、チェルシーとのセンターバック トレバー・チャロバ交渉も継続中だ。

  • 詳細

    スカイ・スポーツによると、控えGKの1994年生まれの選手は来週半ばミラノへ。メディカルチェック後、2029年6月30日までの3年契約にサインする。 インテルはラツィオとプロヴェデルの完全移籍について300万ユーロで合意している。

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  • ラツィオでの経験

    イヴァン・プロヴェデルは2022年夏にスペツィアから約300万ユーロで加入し、4年間のラツィオでのキャリアに幕を閉じた。 通算146試合に出場し正GKとして定着したが、昨季はマンダス、今季は肩負傷で離脱した後にモッタにポジションを譲った。

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