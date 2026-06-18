この動きが加速したのは、インテル監督クリスティアン・チブが2028年6月30日までの新契約にサインした日。レアル・マドリードがオランダ代表SBデンゼル・ダムフリーズの契約解除条項2000万ユーロを支払ったという報道から約10日後だった。 技術部門は代替案を本格検討したことはなく、ユヴェントスのアンドレア・カンビアソやノッティンガム・フォレストのダン・ンドイェの名前が浮上しただけだ。今夏市場前半の最優先事項は、昨季セリエAで37試合1ゴール4アシストを記録した2005年生まれの選手獲得である。