インテルはアタランタのマルコ・パレストラ獲得に前進した。 スカイ・スポーツによると、本日午前中に両クラブ首脳が会談し、雰囲気は楽観的だった。当初は移籍金で隔たりがあった。アタランタは5000万ユーロ前後、インテルは4000万ユーロ強＋ボーナスを提示していた。
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インテルはパレストラ獲得へ前進。アタランタとの交渉は順調も、最終合意にはまだ課題が残る。
決定的な再起か？
Skyによると、同選手はプレミアリーグ（チェルシーとマンチェスター・シティが関心）を含む他クラブのオファーを一切検討しないという強い意志を示した。 代理人のパレストラ氏と大筋合意に達したインテルは、前回より条件を改善。アタランタが求める5000万ユーロに近づけるため努力し、現在、最終合意間近だ。
チヴへのプレゼント
この動きが加速したのは、インテル監督クリスティアン・チブが2028年6月30日までの新契約にサインした日。レアル・マドリードがオランダ代表SBデンゼル・ダムフリーズの契約解除条項2000万ユーロを支払ったという報道から約10日後だった。 技術部門は代替案を本格検討したことはなく、ユヴェントスのアンドレア・カンビアソやノッティンガム・フォレストのダン・ンドイェの名前が浮上しただけだ。今夏市場前半の最優先事項は、昨季セリエAで37試合1ゴール4アシストを記録した2005年生まれの選手獲得である。
閉店時間
本日の会談に続き、まもなく追加の交渉が行われる見込みだ。スカイ・スポーツによると、ボーナス含め5000万ユーロで移籍は成立する見通し。来週初頭は特に注目で、待望の合意に至る可能性がある。数日間の停滞があったが、インテルとアタランタはこれまでになく合意に近づいている。