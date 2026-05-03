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インテルはパルマに勝ち、残り3試合でセリエA優勝を決めた。元マンチェスター・ユナイテッドのスターが決勝点。
ネラッズーリが21度目のスクデットを獲得
ミラノの「青」が祝賀ムードに包まれた。インテルは日曜日の試合で1ポイント取ればイタリア王者が確定と知りながら、チブ監督率いるチームは油断せず臨んだ。
トゥラムとムヒタリアンのゴールで2025-26シーズンを制し、クラブ通算21回目、6年間で3度目のスクデットを獲得した。
ナポリは9ポイント差、さらに同日サッスオーロに0-2で負けたACミランを考えると、舞台は整っていた。
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トゥラムとムヒタリアンが期待に応える
前半のアディショナルタイム、長時間の攻勢が続いた末、ピオトル・ジエリンスキの絶妙なパスがパルマの守備を崩し、トゥラムが冷静にゴール。ホームの観衆が熱狂した。
80分には途中出場のラウタロ・マルティネスの好プレーから、元マンチェスター・ユナイテッドのMFムヒタリアンが至近距離から追加点。試合は決まった。
チブゥの指導者としての飛躍
インテル監督として鮮烈なデビューシーズンを迎えたチブにとって、この優勝は大きな節目の成果だ。
選手時代には3冠を達成した同クラブの伝説的ディフェンダーが、監督として初めて主要タイトルを獲得。戦術の柔軟性と、シーズンを通じてチームの集中力を保った手腕は、欧州の専門家からも高い評価を受けている。
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「ダブル・ドリーム」の夢は今も生き続けている
セリエA制覇を果たしたインテルだが、今シーズンはまだ終わらない。5月13日、スタディオ・オリンピコでのコッパ・イタリア決勝でラツィオを倒し、2冠を狙う。チブにとって、トロフィーケースに新たなタイトルを加え、歴史的なデビューシーズンを飾る絶好の機会だ。