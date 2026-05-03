インテルはパルマに勝ち、残り3試合でセリエA優勝を決めた。元マンチェスター・ユナイテッドのスターが決勝点。

ミラノの「青」が祝賀ムードに包まれた。インテルは日曜日の試合で1ポイント取ればイタリア王者が確定と知りながら、チブ監督率いるチームは油断せず臨んだ。

トゥラムとムヒタリアンのゴールで2025-26シーズンを制し、クラブ通算21回目、6年間で3度目のスクデットを獲得した。

ナポリは9ポイント差、さらに同日サッスオーロに0-2で負けたACミランを考えると、舞台は整っていた。







