マルセイユでの厳しい1年を経て、ベンジャミン・パヴァールがインテルに復帰する。マルセイユは買い取りオプションを行使せず、パヴァールはミラノへ。ただし年俸500万ユーロは高過ぎるとクラブは判断している。
チブ監督のプランにもなく、残留させるつもりはない。クラブはすでに決定を下し、今市場で完全移籍での放出を目指す。
マルセイユでの厳しい1年を経て、ベンジャミン・パヴァールがインテルに復帰する。マルセイユは買い取りオプションを行使せず、パヴァールはミラノへ。ただし年俸500万ユーロは高過ぎるとクラブは判断している。
チブ監督のプランにもなく、残留させるつもりはない。クラブはすでに決定を下し、今市場で完全移籍での放出を目指す。
パヴァールはチヴゥ監督の構想外だ。今夏、アカンジとの「トレード」はインテルに大きな成果をもたらし、フランス人DFの去就はほぼ決定した。再び移籍する可能性が高いが、Sport Mediasetによると、インテル首脳陣は追加のレンタル移籍には応じない方針だ。
マルセイユが買い取り権を行使しなかったため、インテルの目標は2023年に3130万ユーロで獲得したパヴァールを完全移籍で売却することになる。
マルセイユが買い取りオプションを行使しなかったため、インテルは1500万ユーロの収入を逃した。それでも、インテルはマルセイユが支払うはずだった額から大きく値下げするつもりはない。
評価損を避け、年俸500万ユーロの負担を減らすため、1000万～1500万ユーロでの完全移籍のみを検討している。
このディフェンダーにはいまだ「成長法」が適用され、インテルにとって年俸負担は655万ユーロに及ぶ。年間減価償却費は626万ユーロで、3シーズン後の残存価値は1252万ユーロとなる。つまり、評価損を避けるための最低売却額はこの金額だ。
給与を含めた年間総コストは1281万ユーロに達する。
マルセイユでの昨季、パヴァールはデ・ゼルビ、ベイェ両監督の下で公式戦36試合に出場し、1ゴール3アシストを記録した。