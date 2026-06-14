マルセイユでの厳しい1年を経て、ベンジャミン・パヴァールがインテルに復帰する。マルセイユは買い取りオプションを行使せず、パヴァールはミラノへ。ただし年俸500万ユーロは高過ぎるとクラブは判断している。

チブ監督のプランにもなく、残留させるつもりはない。クラブはすでに決定を下し、今市場で完全移籍での放出を目指す。