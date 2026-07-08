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インテルはトレヴォ・チャロバの移籍を保留とし、チェルシーが売却を待つ間、マクセンス・ラクロワへのオファーを控えている
セリエAのライバルクラブ間の移籍合意
『ラ・ガゼッタ・デロ・スポルト』紙によると、インテルとコモは移籍市場で過度な入札合戦を避けるため戦略提携を結んだ。両クラブには複数の共通ターゲットがあり、火曜日にはインテルのベッペ・マロッタ会長とコモ代表ミルワン・スワルソ氏が電話会談を行った。
両クラブは価格高騰を避けるため「非敵対協定」を締結した。この紳士協定は、市場序盤にインテルが他の候補で経験した混乱を繰り返さないことが目的だ。主な対象はチェルシーのDFチャロバで、今夏両クラブが強く関心を持っている。
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コモ、チェルシーのDFへの姿勢を表明
コモは数週間前、チェルシーに2500万ユーロの正式オファーを提示したが、プレミアリーグの同クラブは即座に拒否した。インテルがチャロバを注視する中、スワルソはマロッタに高額な入札合戦に加わるつもりはないと伝え、インテルの意向を明確に求めた。
コモは、インテルが本腰を入れるなら争奪戦から撤退し、他の候補に切り替えると約束した。両クラブの良好な関係ゆえ、チャロバの未来は依然として流動的だ。
シフトの焦点を右サイドに移す
道が開けたにもかかわらず、インテルはチャロバの獲得を一時保留にしている。現在は右サイド補強としてアナン・ハライリ獲得に全力を注いでおり、それが決まってから再び守備陣補強に注力する予定だ。
ただし交渉が完全に頓挫したわけではなく、インテルはチャロバの代理人と個人条件を調整中であり、合意が得られ次第チェルシーに正式オファーを送る予定だ。一方チェルシーも守備陣再編を進めており、マクセンス・ラクロワに重要な役割を与える構えだが、クリスタル・パレスとの交渉には依然として隔たりがある。
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チェルシーのセンターバックの今後はどうなるのか？
インテルは右サイドの問題が解決次第、数日内にもチャロバ獲得へ動きを強める見込みだ。コモが撤退したため、このDFへの道は開けた。チェルシーはラクロワ獲得の資金を確保するため、早期決着が必須だ。3クラブにとって、互いに影響し合う移籍の1週間となる。
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