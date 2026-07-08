インテルはトレヴォ・チャロバの移籍を保留とし、チェルシーが売却を待つ間、マクセンス・ラクロワへのオファーを控えている

『ラ・ガゼッタ・デロ・スポルト』紙によると、インテルとコモは移籍市場で過度な入札合戦を避けるため戦略提携を結んだ。両クラブには複数の共通ターゲットがあり、火曜日にはインテルのベッペ・マロッタ会長とコモ代表ミルワン・スワルソ氏が電話会談を行った。

両クラブは価格高騰を避けるため「非敵対協定」を締結した。この紳士協定は、市場序盤にインテルが他の候補で経験した混乱を繰り返さないことが目的だ。主な対象はチェルシーのDFチャロバで、今夏両クラブが強く関心を持っている。



