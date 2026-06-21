インテルはデ・フライの代役としてオスティガードを検討。ジェノアの姿勢は。

パナシナイコスとの契約が迫るステファン・デ・フライの残留が困難になったため、インテルは新ディフェンダーの補強が必要に。最優先はウマル・ソレで、人数的にはフランチェスコ・アチェルビの後任となる。その後、オランダ人選手の代役も検討される見込みだ。

次に浮上したのは、ジェノア所属でナポリ時代にスクデットを経験したDFレオ・オスティガードだ。