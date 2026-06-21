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Ostigard GenoaGetty Images

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インテルはデ・フライの代役としてオスティガードを検討。ジェノアの姿勢は。

インテル
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ジェノア
セリエ A
レオ・エスティゴーア

オランダ人選手の移籍先がパナシナイコスに決定したため、ノルウェー人選手が後任の候補に挙がっている。

パナシナイコスとの契約が迫るステファン・デ・フライの残留が困難になったため、インテルは新ディフェンダーの補強が必要に。最優先はウマル・ソレ人数的にはフランチェスコ・アチェルビの後任となるその後、オランダ人選手の代役も検討される見込みだ。

次に浮上したのはジェノア所属でナポリ時代にスクデットを経験したDFレオ・オスティガード

  • デ・フリーの代わりにオスティガード

    デ・フライの契約更新が困難になったインテルは、代替候補としてジェノアで好パフォーマンスを示したオスティガードを検討している

    現在W杯に出場中で、イラク戦でも得点を挙げたノルウェー人DFの活躍が、インテル首脳の関心を引いているという。とはいえ、獲得は容易ではなさそうだ。

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  • 適正なオファー

    ジェノア2025年夏レンヌから買い取りオプション付きレンタルで獲得。1月に250万ユーロでオプションを行使した本人は移籍の意思がなく、ジェノアも放すつもりはない。そのため、ミラノへ連れてくるには相当なオファーが必要だ。インテル、すでに獲得が決まっているプロヴェデル、パレストラ、ソレの手続きを終えた数週間後に改めて交渉する見込み。

  • オスティガードのシーズン

    2022年1～6月にジェノアでプレーしたオスティガードが復帰。31試合で5得点を挙げ、ロッソブルーにとって今シーズン屈指の選手となった。