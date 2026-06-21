インテルはデ・フライの代役としてオスティガードを検討。ジェノアの姿勢は。

パナシナイコスとの契約が迫るステファン・デ・フライの残留が困難になったため、インテルは新ディフェンダーの補強が必要に。最優先はウマル・ソレで、人数的にはフランチェスコ・アチェルビの後任となる。その後、オランダ人選手の代役も検討される見込みだ。
次に浮上したのは、ジェノア所属でナポリ時代にスクデットを経験したDFレオ・オスティガードだ。
パナシナイコスとの契約が迫るステファン・デ・フライの残留が困難になったため、インテルは新ディフェンダーの補強が必要に。最優先はウマル・ソレで、人数的にはフランチェスコ・アチェルビの後任となる。その後、オランダ人選手の代役も検討される見込みだ。
次に浮上したのは、ジェノア所属でナポリ時代にスクデットを経験したDFレオ・オスティガードだ。
デ・フライの契約更新が困難になったインテルは、代替候補としてジェノアで好パフォーマンスを示したオスティガードを検討している。
現在W杯に出場中で、イラク戦でも得点を挙げたノルウェー人DFの活躍が、インテル首脳の関心を引いているという。とはいえ、獲得は容易ではなさそうだ。
ジェノアは2025年夏、レンヌから買い取りオプション付きレンタルで獲得。1月に250万ユーロでオプションを行使した。 本人は移籍の意思がなく、ジェノアも放すつもりはない。そのため、ミラノへ連れてくるには相当なオファーが必要だ。インテルは、すでに獲得が決まっているプロヴェデル、パレストラ、ソレの手続きを終えた数週間後に改めて交渉する見込み。
2022年1～6月にジェノアでプレーしたオスティガードが復帰。31試合で5得点を挙げ、ロッソブルーにとって今シーズン屈指の選手となった。