インテルは今後も、フェデリコ・ディマルコを戦力として抱え続けることになりそうだ。少なくとも来季はそうであり、クラブの狙いはその先、さらにその先まで見据えている。

ここ数日では、2027年6月30日で満了となっていた契約の延長が話題となっていた。グラン・ガラ・デル・カルチョの夜に本人が公の場で発言したこともその一因だが、この数時間で代理人との会談が行われたことを受け、インテルは次の動きに着手し、今後の方針を固めた。



