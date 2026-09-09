インテルは今後も、フェデリコ・ディマルコを戦力として抱え続けることになりそうだ。少なくとも来季はそうであり、クラブの狙いはその先、さらにその先まで見据えている。
ここ数日では、2027年6月30日で満了となっていた契約の延長が話題となっていた。グラン・ガラ・デル・カルチョの夜に本人が公の場で発言したこともその一因だが、この数時間で代理人との会談が行われたことを受け、インテルは次の動きに着手し、今後の方針を固めた。
インテルは今後も、フェデリコ・ディマルコを戦力として抱え続けることになりそうだ。少なくとも来季はそうであり、クラブの狙いはその先、さらにその先まで見据えている。
ここ数日では、2027年6月30日で満了となっていた契約の延長が話題となっていた。グラン・ガラ・デル・カルチョの夜に本人が公の場で発言したこともその一因だが、この数時間で代理人との会談が行われたことを受け、インテルは次の動きに着手し、今後の方針を固めた。
インテルは、2023年12月30日にこのイタリア人サイドバックと締結した契約の中で、2027年6月30日に満了を迎える現行契約を、さらに1シーズン一方的に延長できる権利を確保していた。
そしてそのオプションについて、『ガゼッタ・デッロ・スポルト』が報じたところによると、ヴィアーレ・デッラ・リベラツィオーネのクラブはすでに事前に行使しており、新たな契約満了日は2028年6月30日となり、動くための時間をより多く確保した。
マドリードで、チームが滞在していたホテルで行われた、新スポーツディレクターのダリオ・バッキン（ピエロ・アウジリオの退任を受けて昇格）と、選手の新代理人アルトゥーロ・カナレスとの会談は、実際のところ、顔合わせを行い、クラブがインテルのサイドバックについて持っていた考えを伝え始めるためのものだった。
アメリカ人オーナー陣が打ち出した方針により、インテルのフロントは、25歳を超える選手の契約に提示できる条件について制限の厳しいポリシーを課されている。
バッチンとマロッタの考えは、このサイドバックに長期契約のオファーを提示することだが、当然ながら年俸の固定給部分を大幅に引き上げる好条件は提示できない。その一方で、個人ボーナスやチームボーナスについては大きく調整していくことが可能となる。
GOAL.comをGoogleの優先情報源に追加して、より多くのレポートをご覧ください。
インテルの下部組織出身選手がグラン・ガラ・デル・カルチョで口にした不満は、大きな反響を呼んでいた。「現時点では残念ながら、まだその話はしていない。昨季がああいう終わり方だっただけに、そうなることを期待していた。でも、近いうちに話す機会はあるはずだ」
ディマルコがインテルを愛し、生涯をインテルで過ごしたいと考えていることは周知の事実であり、この数日間でもクラブに対して、クラブの方針に歩み寄る用意があると改めて伝えている。もちろん、セリエAのMVPとなり、自身のゴールとアシストによって何よりも大きく貢献して2つのタイトルを勝ち取った以上、その褒賞と評価を期待していたし、今もなお期待している。