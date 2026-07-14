インテルはダムフリーズの後継者として、PSVアイントホーフェンのイヴァン・ペリシッチを低コストな右サイド候補として検討している。

デンゼル・ダムファイアの後継者探し。マドリード移籍に伴い、インテルの最優先課題は右サイドの代替確保だ。マロッタとアウジリオはチブに代わる補強選手を探している。第一候補のパレストラは金銭面とシャビ・アロンソ率いるチェルシーの構想を選び、第二候補の カライリはメディカルチェックに不合格となった。プランCは現時点で存在せず、インテルはストラスブールのドゥエ、トッテナムのスペンス、アトレティコ・マドリードのモリーナ、モナコのワンデルソン、ジェノアのノートン＝カフィー、ボルシア・ドルトムントのライアーソンらのプロフィールと移籍金を検討している。 さらに、1月に獲得を画策したイヴァン・ペリシッチが再浮上する可能性もある。