デンゼル・ダムファイアの後継者探し。マドリード移籍に伴い、インテルの最優先課題は右サイドの代替確保だ。マロッタとアウジリオはチブに代わる補強選手を探している。第一候補のパレストラは金銭面とシャビ・アロンソ率いるチェルシーの構想を選び、第二候補の カライリはメディカルチェックに不合格となった。プランCは現時点で存在せず、インテルはストラスブールのドゥエ、トッテナムのスペンス、アトレティコ・マドリードのモリーナ、モナコのワンデルソン、ジェノアのノートン＝カフィー、ボルシア・ドルトムントのライアーソンらのプロフィールと移籍金を検討している。 さらに、1月に獲得を画策したイヴァン・ペリシッチが再浮上する可能性もある。
Calciomercato
翻訳者：
インテルはダムフリーズの後継者として、PSVアイントホーフェンのイヴァン・ペリシッチを低コストな右サイド候補として検討している。
インテルは1月に彼を獲得したかった
1989年生まれのクロアチア人選手はインテル復帰を熱望している。W杯ガーナ戦後、彼は「1月、PSVは僕を放出してくれなかった。インテルのディレクターと会長は僕の居場所を知っている。望むなら、僕を探し出せばいい」と語った。 前回もマロッタとアウジリオは彼を呼び戻そうとしたが、PSVは応じなかった。オランダで78試合26得点を挙げた37歳のペリシッチは、今も人々を驚かせ、歴史に名を残したいと燃えている。
ペリシッチ、2点リード
現時点ではインテルの第一候補ではないものの、彼の名前は依然としてリストに残っている。今後数週間で評価が上がる可能性もある。 移籍金が比較的安く、経験も豊富というメリットがある。ペリシッチはインテルで254試合に出場し、55ゴール50アシストを記録。環境にも精通しており、適応に問題はない。右サイドでも左サイドでもプレーできる。
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