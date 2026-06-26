レアル・マドリードはなぜインテルからデンゼル・ダムフリーズを獲得したことをまだ正式発表しないのか。スペインのニュースサイト「OK Diario」が疑問を投げかけている。同クラブはインテルに2000万ユーロの違約金を支払う意向を示し、選手もメディカルチェックを済ませているにもかかわらずだ。
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インテルはダムフリーズのレアル・マドリード移籍をまだ正式発表していない。スペインからの最新情報はこちら。
発表はいつ？
『OK Diario』によると、移籍交渉は細部まで合意済みで、レアル・マドリードが近日中に正式発表する見込みだ。 同クラブはすでに、新監督にジョゼ・モウリーニョの就任を発表。リヴァプールからDFイブラヒマ・コナテ、マンチェスター・シティからベルナルド・シルバをフリーで、チェルシーからマルク・ククレラを5500万ユーロ＋ボーナスで獲得した。しかし税務上の手続きのため、インテルからダムフリーズの加入発表を数日間延期した可能性がある。
税務問題
ダムフリーズの契約解除条項（2000万ユーロ）は7月15日まで有効。OK Diarioによると、レアル・マドリードは6月30日締めの決算にこの移籍を計上しない方針だ。 そのため、7月1日開始の新会計年度に計上する見込みだ。