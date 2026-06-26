インテルはダムフリーズのレアル・マドリード移籍をまだ正式発表していない。スペインからの最新情報はこちら。

『OK Diario』によると、移籍交渉は細部まで合意済みで、レアル・マドリードが近日中に正式発表する見込みだ。 同クラブはすでに、新監督にジョゼ・モウリーニョの就任を発表。リヴァプールからDFイブラヒマ・コナテ、マンチェスター・シティからベルナルド・シルバをフリーで、チェルシーからマルク・ククレラを5500万ユーロ＋ボーナスで獲得した。しかし税務上の手続きのため、インテルからダムフリーズの加入発表を数日間延期した可能性がある。