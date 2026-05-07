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インテルはセリエA優勝を受け、クリスティアン・チブに大幅昇給の新契約を提示した。
歴史的なデビューシーズンを称えて
就任1年目でスクデットを獲得した45歳の指揮官に、クラブは欧州トップコーチとしての地位を反映した長期契約の締結を強く希望している。
クラブワールドカップ直前に緊急就任し、前季無冠だったチームを短期間で再生させた手腕も評価されている。
- AFP
新たな労働条件と大幅な賃上げ
『ガゼッタ・デロ・スポルト』によると、インテルはチブに2028年6月までの契約延長を提示した。これにより、現在の契約が1年延長され、クラブと監督はミラノで新たな黄金時代を目指すために長期的な安定を得る。
提示された条件には大幅な給与アップが含まれ、年俸は210万ユーロから300万ユーロに跳ね上がる見込みで、クラブの強い信頼を示している。
チブに対するマロッタの長期構想
インテル会長のジェッペ・マロッタは、チブの短期間での成果を高く評価し、残留を望んでいる。今回の契約オファーは、クラブが言葉だけでなく行動で支援している証拠だ。
- AFP
ユースアカデミーからコッパ・イタリア決勝へ
チブがイタリアサッカー界の頂点に立つまではあまりに早かった。2025年初頭にパルマで13試合指揮するまで、彼は2018～2024年にインテル・ユースアカデミーで指導しただけだった。若手を育てる立場からスーパースターを率いる立場への移行は極めてスムーズだった。
スクデット獲得の余韻冷めやらぬ中、チブには安住の暇はない。水曜日に迫るラツィオとのコッパ・イタリア決勝へチームを準備する。勝利すれば国内2冠が確定し、インテル史での彼の地位はさらに確固となり、新契約の正当性も揺るぎないものとなる。