インテルはセリエA優勝を受け、クリスティアン・チブに大幅昇給の新契約を提示した。

就任1年目でスクデットを獲得した45歳の指揮官に、クラブは欧州トップコーチとしての地位を反映した長期契約の締結を強く希望している。

クラブワールドカップ直前に緊急就任し、前季無冠だったチームを短期間で再生させた手腕も評価されている。



