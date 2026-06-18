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インテルはセリエAとコッパ・イタリアの2冠達成を受け、クリスティアン・チヴの契約延長を発表した。
ネラズーリ、2冠達成の監督に報いる
すべての予想を上回るシーズンを終えたインテルは、チヴの長期的な在籍を確保するため迅速に動いた。2025年6月にプリマヴェーラからトップチーム監督に就任したルーマニア人指揮官は、2年間の契約に署名した。
クラブは公式声明で「インテルはチブ監督との契約更新を発表でき大変嬉しく思います。新契約により、彼は2028年までネラッズーリを率います」と発表した。リーグ21回、コッパ・イタリア10回目の優勝を果たした今季の成果をさらに発展させるため、クラブには完全な安定をもたらす。
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記録的なデビューシーズン
チブがトップチームを率いた初年度は、58試合でチームを圧倒的な強豪へと導き、国内2冠を達成した。その功績が認められ、セリエAから「シーズン最優秀監督」に選ばれ、欧州屈指の若手監督としての地位を確固たるものにした。
彼はクラブ史に名を刻む5人目のデビューシーズン優勝監督となり、さらにインテルでリーグとカップを制した史上初の選手兼監督となった。 また、選手・監督の両方で同一シーズンにリーグとコッパ・イタリアを制したクラブ史上初の人物でもある。
「インターイズム」の精神を体現する
チブはトロフィー獲得よりも、クラブの価値観との強い結びつきで称賛されてきた。就任時、彼は「誇り」「忠誠心」「インテルイズム」を指針に掲げた。この哲学は選手たちの共感を呼び、犠牲をいとわない文化を育んだ。祝賀の場では、監督が自らスポットライトを選手に譲るよう求める。
その姿勢はローマでのコッパ・イタリア制覇で顕著だった。彼は選手たちが表彰台に上がるのを控えめに促した。サン・シーロでのスクデット祝賀でも同様で、ラウタロ・マルティネスらに押し出されて初めてトロフィーを掲げた。
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ラウタロ、完璧なチブを称賛
ラウタロは先月のコッパ・イタリア優勝後、スポルト・メディアセットの取材に「これはとても大きい。昨季の出来事を乗り越え、再び軌道に乗るのは簡単ではなかったが、私たちは素晴らしいシーズンを過ごせた。結果も内容も熱さも示し、意味のあるトロフィーでシーズンを締めくくれて誇らしい。
インテルにはいつも多くの期待が寄せられるが、私たちは自分たちの道を歩み続けるだけだ。このトロフィーはあくまで通過点だ。チブには10点満点中10点をあげたい。彼は私たちを大きく助けてくれた。