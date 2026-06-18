インテルはセリエAとコッパ・イタリアの2冠達成を受け、クリスティアン・チヴの契約延長を発表した。

すべての予想を上回るシーズンを終えたインテルは、チヴの長期的な在籍を確保するため迅速に動いた。2025年6月にプリマヴェーラからトップチーム監督に就任したルーマニア人指揮官は、2年間の契約に署名した。

クラブは公式声明で「インテルはチブ監督との契約更新を発表でき大変嬉しく思います。新契約により、彼は2028年までネラッズーリを率います」と発表した。リーグ21回、コッパ・イタリア10回目の優勝を果たした今季の成果をさらに発展させるため、クラブには完全な安定をもたらす。