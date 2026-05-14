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インテルはコッパ・イタリア決勝でラツィオに勝利し、2010年以来の国内2冠を達成。ラウタロ・マルティネスは「10点満点」のクリスティアン・チブに敬意を表した。
ネラッズーリが10度目の優勝を達成
インテルは前半で圧倒し、コッパ・イタリア10度目の優勝を決めた。 先制点は、フェデリコ・ディマルコのコーナーキックをラツィオDFアダム・マルシッチが誤ってオウンゴールしたもので、その後、デンゼル・ダムフリーズのハイプレスから生まれたチャンスをラウタロが冷静に決め、リードを2点に広げた。この勝利でインテルは、ユヴェントスに次ぐ大会10回以上優勝の史上2チーム目となった。
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キャプテンがチブを称賛
この勝利を振り返ったラウタロは、前シーズンの失望から立ち直ったチームの粘り強さを強調し、その好転はチブ監督のおかげだと称えた。
『Sport Mediaset』の取材にこう語った。「昨季の出来事を乗り越え、再び軌道に乗るのは簡単ではなかった。それでも私たちは素晴らしいシーズンを過ごし、結果も内容も集中力も高いレベルを保った。重要なトロフィーでシーズンを締めくくれ、誇りに思う。
「インテルにはいつも多くのことが語られるが、我々が長年成し遂げてきた成果を見てほしい。我々は自分の道を歩み続けるだけだ。これはただの1つのトロフィーに過ぎない。チブには10点満点をつけたい。彼は大きな助けになってくれた。」
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ダンフリースが復帰し、サポートにあたる
手術が必要な足首の怪我で長期離脱していたダンフリーズにとって、この勝利は個人的な達成でもあった。彼はラウタロの得点を導くアシストを記録し、その活躍が評価されてセリエAのMVPに選ばれた。
インテル主将とのエピソードを笑いながら明かしたダムフリーズは「嬉しいよ。苦しい時期だったけど、復帰してチームメイトを助けられてよかった。アシストが少ないと怒っていたラウティに finally パスを出せてよかった」と語った。
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二冠王たちの遺産
インテルはスクデットとコッパ・イタリアを制し、クラブ史上3度目の国内2冠を達成。2006年と2010年の偉業に並んだ。マルティネスのゴールはカップ戦決勝でのクラブ最多得点タイとなり、サン・シーロでの彼の存在感をさらに強めた。 国内タイトルを制したインテルは、夏の補強でチャンピオンズリーグ制覇を狙う。