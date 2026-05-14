インテルはコッパ・イタリア決勝でラツィオに勝利し、2010年以来の国内2冠を達成。ラウタロ・マルティネスは「10点満点」のクリスティアン・チブに敬意を表した。

この勝利を振り返ったラウタロは、前シーズンの失望から立ち直ったチームの粘り強さを強調し、その好転はチブ監督のおかげだと称えた。

『Sport Mediaset』の取材にこう語った。「昨季の出来事を乗り越え、再び軌道に乗るのは簡単ではなかった。それでも私たちは素晴らしいシーズンを過ごし、結果も内容も集中力も高いレベルを保った。重要なトロフィーでシーズンを締めくくれ、誇りに思う。

「インテルにはいつも多くのことが語られるが、我々が長年成し遂げてきた成果を見てほしい。我々は自分の道を歩み続けるだけだ。これはただの1つのトロフィーに過ぎない。チブには10点満点をつけたい。彼は大きな助けになってくれた。」