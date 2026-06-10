クリスティアン・チブは今夏の移籍市場を楽観視しているが、懸念もある。
セリエA王者インテルを率いる同監督はDAZNのインタビューでこう語った。「来シーズンへは各ポジションにプランAとBを用意している。だが8月になれば予期せぬ事態も起こり得る。ワールドカップの夏だからだ。すべてが苦痛になる可能性もある」。
クリスティアン・チブは今夏の移籍市場を楽観視しているが、懸念もある。
セリエA王者インテルを率いる同監督はDAZNのインタビューでこう語った。「来シーズンへは各ポジションにプランAとBを用意している。だが8月になれば予期せぬ事態も起こり得る。ワールドカップの夏だからだ。すべてが苦痛になる可能性もある」。
1982年以降、ワールドカップ決勝には必ずインテル所属選手が1人以上出場している。
2026年大会にはインテルから7選手が選ばれている：マヌエル・アカンジ（スイス）、 アンジェ＝ヨアン・ボニー（コートジボワール）、ペタル・スチッチ（クロアチア）、ハカン・チャルハノール（トルコ）、デンゼル・ダムフリーズ（オランダ、実質的にレアル・マドリードへの移籍が決まっている）、ラウタロ・マルティネス（アルゼンチン）、マルクス・トゥラム（フランス）。
トゥラムは放出候補とされていたが、シーズン終盤の活躍でスクデット獲得に不可欠となり、移籍は回避された。
それでも一部サポーターは、トゥラムを放出して巨額の売却益を得る案に賛同している。彼はフリーで加入し、8500万ユーロの違約金条項が付いているからだ。
代役には、ユヴェントスをフリーで退団するドゥシャン・ヴラホヴィッチを獲得するという案だ。
この市場シナリオは一見魅力的だが、インテルにとっては悪夢に近い。
メリットは年齢（セルビア人はフランス人より4歳若い）と移籍金など金銭面だけ。だが、ヴラホヴィッチは年俸600万ユーロ（手取り）のトゥラムより高い年俸を要求するだろう。
最も重要なのは戦術面だ。両者はタイプが異なる。ヴラホヴィッチはセンターフォワード専門で、トゥラムのような汎用性がない。そのポジションは、将来を見据えたピオ・エスポジートと現在を牽引するラウタロ・マルティネスで十分にカバーされている。
後者について、真の疑問は別にある。レアル・マドリードのフロレンティーノ・ペレス会長は、新監督ジョゼ・モウリーニョの攻撃陣補強のため1億5000万ユーロを予算計上した。
世界最高価値のFW10人はヤマル、ハーランド、ムバッペ、オリゼ、クヴァラツヘリア、ヴィニシウス、ドゥエ、サカ、アルバレス、デンベレ。うち2人はすでにレアル・マドリードに所属し、残る8人はバイエルン、PSG、マンチェスター・シティ、アーセナル、バルセロナなど、移籍を拒否できるクラブに所属している。
10位圏外の筆頭はインテル主将ラウタロだ。チブが指摘したように、W杯中の移籍市場でサプライズが起きた場合、インテルはどうするだろうか。たとえばラウタロが得点でアルゼンチンを牽引し、レアルが1億5000万ユーロを提示すれば、インテルも拒みにくい。 2年連続黒字のオークツリーでも、このオファーを断るのは難しいだろう。