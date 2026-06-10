クリスティアン・チブは今夏の移籍市場を楽観視しているが、懸念もある。





セリエA王者インテルを率いる同監督はDAZNのインタビューでこう語った。「来シーズンへは各ポジションにプランAとBを用意している。だが8月になれば予期せぬ事態も起こり得る。ワールドカップの夏だからだ。すべてが苦痛になる可能性もある」。