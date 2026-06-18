インテルはアレッサンドロ・バストーニの移籍金を提示し、ローマのエヴァン・ンディッカの獲得を検討している。

2028年に契約が切れる27歳のセンターバックには、バルセロナが関心を示していたが、現在は情報照会の段階にとどまっている。現在は、元インテル監督ジョゼ・モウリーニョ率いるレアル・マドリードが注目している。 インテルはバストーニを「放出不可」とは見ていない。5月末、マロッタ副会長はDAZNに「ファンはバストーニの将来を心配せず眠れる」と語った。インテルは原則として選手を売却するクラブではない。 選手が去るとしても、本人の希望がある場合のみだ。バストーニにはその意思が見られない。彼はここで満足しており、放出すべき理由はない。今後も一緒にいるだろう」と語った。ただし『ラ・ガゼッタ・デッロ・スポルト』によると、ヴィア・デッラ・リベラツィオーネに7000万ユーロのオファーが届けば、彼は移籍できるという。