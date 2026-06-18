インテルは守備補強を急ぐ。6月30日に契約満了となるゾマーとの契約更新はなし。正GKはマルティネス、控えはプロヴェデルとする。 1994年生まれのこのGKとの交渉は最終段階。移籍金は300万ユーロ、本人は年俸約150万ユーロの3年契約となる見込みだ。 最終ラインは、マンチェスター・シティから完全移籍したアカンジと、バイエルン・ミュンヘンのオファーを拒否したビセックの2人が確定。バストーニは残留が濃厚だが、スペイン移籍の可能性が残っている。
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インテルはアレッサンドロ・バストーニの移籍金を提示し、ローマのエヴァン・ンディッカの獲得を検討している。
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2028年に契約が切れる27歳のセンターバックには、バルセロナが関心を示していたが、現在は情報照会の段階にとどまっている。現在は、元インテル監督ジョゼ・モウリーニョ率いるレアル・マドリードが注目している。 インテルはバストーニを「放出不可」とは見ていない。5月末、マロッタ副会長はDAZNに「ファンはバストーニの将来を心配せず眠れる」と語った。インテルは原則として選手を売却するクラブではない。 選手が去るとしても、本人の希望がある場合のみだ。バストーニにはその意思が見られない。彼はここで満足しており、放出すべき理由はない。今後も一緒にいるだろう」と語った。ただし『ラ・ガゼッタ・デッロ・スポルト』によると、ヴィア・デッラ・リベラツィオーネに7000万ユーロのオファーが届けば、彼は移籍できるという。
NDICKAが第一候補
バストーニの退団に伴い、インテルはローマ所属のコートジボワール人CBンディッカ（1999年生まれ）の獲得を検討している。『ラ・ガゼッタ・デッロ・スポルト』が報じた。 彼はウディネーゼのソレの代替ではなく、補強候補として検討されている。ソレの移籍金は依然2500万ユーロで合意に至っていない。ローマにとって重要な選手だが、移籍金は3000万ユーロ以上と報じられている。