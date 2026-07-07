インテルはアレクサンダル・スタンコヴィッチを称える。移籍金6300万ユーロで加入した初の選手で、デヤンの息子。経歴と将来に期待がかかる。

以下、インテルからの声明。





「緑のピッチ、空に輝く太陽、ピッチとスタンドに広がるネラッツーロ、お祭りの雰囲気。 そんな光景は子どもたちの心を捉え、魅了する。アレクサンダル・スタンコヴィッチも幼少期に何度も体験した。父デヤンがインテルでタイトルを獲得していた頃だ。2005年8月3日にミラノで生まれた彼は、サン・シーロのピッチで行われたスクデット祝賀会で、ネラッツォーリのユニフォームに包まれながら初めて歩いた。 血にはすでにサッカーが流れていた。最初の記憶は、アッピアーノ・ジェンティーレで兄弟とミニゲームをしたとき。傍らにはジョゼ・モウリーニョがいた。





インテルサポーターの熱狂に触れ、自然な絆が生まれた。12歳でアウソニアのトライアウトを経てインテル下部へ加入。初めてユニフォームを着た瞬間、強い感動が彼を包んだ。 ネラッズーリのユースで時間をかけ、献身的に努力を続けた。選手として、人として成長し、指導者クリスティアン・チヴーに才能を開花させ、キャプテンとしてチームを牽引した。ピオ・エスポジトとの絆も深めた。





幼少期から父の足跡を追うことを夢見、そのプレースタイルを研究し、MFのポジションを受け継いだ。やがて戦術理解力と身体能力を磨き、MFだけでなくCBもこなす汎用性を身につけた。 プリマヴェーラでは58試合に出場し、12ゴール6アシストを記録した。





彼にプランBはなかった。サッカーが彼の道だった。トップチームに合流しベテランと練習しても浮かれることはなく、成長と経験に集中した。 彼は友人フェデリコ・ディマルコの足跡を辿り、2024年にルツェルンへ移籍。スイスリーグで38試合3得点を記録し、主役級の活躍を見せた。 その活躍が評価され、2024-25シーズンにはベルギーのクラブ・ブルッヘへ移籍。55試合で9ゴール5アシストを記録し、チャンピオンズリーグデビューも果たした。





そして今、彼は故郷に戻り、幼い頃から愛したユニフォームを再び身にまとい、夢への準備を整えている。アレクサンダル・スタンコヴィッチは一つの輪を閉じ、インテルのユニフォームで自分だけの物語を紡ごうとしている。」