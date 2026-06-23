ファブリツィオ・ロマーノ氏によると、ボーナス込みで総額は5000万ユーロ前後。インテルとアタランタは数時間以内に会談し、将来的な転売益の分配率次第で金額がさらに上がる可能性もある。合意に至れば、メディカルチェックと契約手続きへ進む。 マルコ・パレストラはデンゼル・ダムフリーズの後継者として、インテルの今夏第1弾補強へ王手をかけている。