いよいよだ。マルコ・パレストラにとって、今日インテルで過ごす一日が決定的になるかもしれない。彼の代理人アレッサンドロ・ルッチ氏が数時間前にミラノに到着したことで、インテルとアタランタの交渉は最終段階に入った。
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インテルはアタランタとパレストラの獲得で合意。ボーナスと将来的な転売益分配を含め、取引額は5000万ユーロを超える見込み。
全面合意
選手とは年俸約300万ユーロ（手取り）で5年契約を結ぶ合意に至った。 プレミアリーグからの代替案を検討しないというパレストラの強い意志（チェルシーとマンチェスター・シティが打診）をテコに、インテルは交渉の主導権を維持。その結果、移籍金で合意間近となった。
アタランタがリヴェンサに勝利
ファブリツィオ・ロマーノ氏によると、ボーナス込みで総額は5000万ユーロ前後。インテルとアタランタは数時間以内に会談し、将来的な転売益の分配率次第で金額がさらに上がる可能性もある。合意に至れば、メディカルチェックと契約手続きへ進む。 マルコ・パレストラはデンゼル・ダムフリーズの後継者として、インテルの今夏第1弾補強へ王手をかけている。