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AS Roma v FC Internazionale - Serie A 2026/27Getty Images Sport
Emanuele Tramacere
翻訳者：

インテルはまたしても失点から立て直し、ローマ戦も2-0から2-2。コネのゴールにラウタロが応え、両チームはともにリーグ首位を維持した。

ローマ
インテル
セリエ A
ローマ 対 インテル

ローマ対インテルを追う。セリエA2026-2027第5節に行われるビッグマッチであり、直接対決だ。

セリエA 2026-2027前半戦で最も注目を集めた一戦はドロー決着となり、中断前の首位にはインテルとローマが並んで立つことになった。直接対決は2-2。インテルは今回もまた入り方を誤り、0-2とリードを許したが、再び後半に反撃し、最終的に2-2まで追いついた。


インテルの立ち上がりは今回も忘れたい内容だった。ジャン・ピエロ・ガスペリーニ率いるチームが作り出すテンポに苦しみ、インテルはボールを持って前進することができない。相次いだ守備のミスから、まずはマルティネスと1対1の形でゴール前にフリーで残っていたマヌ・コネにゴールを許した。失点でもインテルは目を覚まさず、ローマの攻勢を受け続ける。37分には、アカンジのラインコントロールの読みでまたしてもほころびが生まれ、コネが追加点を決めて自身2点目とした（いったん取り消された後、VARで認められたこの試合のジャッジ検証はこちら）。


だが後半、インテルはまったく違う姿勢でピッチに入る。テュラムが縦への推進力を発揮し、ラウタロとの連係から、インテルの主将がクロス気味の左足シュートをややミスヒットしながらも効果的に決め、スヴィラルを破って1点を返した。ガスペリーニとキヴは、意欲というより必要性（疲労と判断力の低下）から交代カードを切り、その交代によってローマはより押し込まれ、インテルはより前がかりになっていった。


スヴィラルは何度も好セーブで結果を守り（テュラムへのビッグセーブは圧巻だった）、ラウタロはクロスバーも直撃。それでもゴールの気配は濃厚で、79分、インテルのアルゼンチン人主将が自身2点目を決めた。


ガスペリーニのチームは全員が限界に近く、エルモソとバレルディは負傷で交代を要求。実際にはマレンも交代を求めていたが、代わりに出る余地はなかった。終盤には再びテュラムが3-2に迫り、決まっていればあまりにも皮肉な展開となるところだった。だがボールは枠を外れ、引き分けは最後まで動かなかった。インテルとローマは首位に並んだままで、ラツィオに追いつかれる可能性もある。両チームはそれぞれの欠点と強みを改めて示したが、それでも今季のリーグ戦にはまだ絶対的な支配者はいない。


ローマ 2-2 インテル

得点者：6分 コネ（ローマ）、36分 コネ（ローマ）、47分 ラウタロ（インテル）、80分 ラウタロ（インテル）



  • GOALと主なプレー

    88分 決定機 - インテルが見事なカウンター。スチッチがヘディングでつなぎ、受けたテュラムはワンタッチで、さらにスヴィラルがゴールラインから前に出ているのを見て意表を突こうとした。左足のグラウンダーはポストをかすめた。


    80分 ゴール - 左からのクロスにビセックが反応し、マークの相手より先に触って意図せずラウタロへ。右足で隅を突き、スヴィラルが触れたものの止め切れなかった。


    78分 スヴィラルのスーパーセーブとクロスバー - CKの流れからインテルが猛攻。テュラムがヘディングで完璧にタイミングを合わせたが、スヴィラルが驚異的なセーブでゴールライン上で阻止。こぼれ球にラウタロ・マルティネスが詰め、至近距離からヘディングを放つも、ボールはクロスバーを直撃した。


    70分 ディウフがうまく前を向き、ペナルティーエリア手前から左足でシュート。スヴィラルが地面すれすれで弾いた。


    67分 決定機 - マルティネスのビッグセーブ。CKの流れからマレンがゴールに背を向けてボールを収め、素早く反転してシュート。枠を捉えたが、ペポ・マルティネスがスターセーブで体を大きく広げ、顔で弾いてスコアを守った。


    59分 カルロス・アウグストが再び左を突破し、グラウンダーでテュラムの走り込みへ。フランス人FWはヒールで狙ったが、ボールはわずかに外れた。


    47分 ゴール - マンチーニがテュラムにボールを奪われ、インテルがラウタロとともにカウンターへ。アルゼンチン人FWが再び縦へテュラムを走らせると、ペナルティーエリア手前まで運んだそのテュラムがグラウンダーのアシストで味方を探す。ダイレクトでのシュートはうまくミートし切れなかったが、クロス気味に決まり、スヴィラルを破った。


    36分 ゴール - ディバラの右からのクロスが、エリア内でフリーのマンチーニとコネを捉える。DFがボールに触れて止め、そのままMFのコネがマルティネスとの1対1を制して得点。副審はいったん取り消したが、最終的にVARがゴールを認めた。マッサ主審のアナウンスは「レビューの結果、ローマの背番号17はオンサイド。ゴールを認めます」。


    33分 ポスト - インテルが左サイドの連係から好機。ジョーンズがヒールでバストーニの攻め上がりを生かす。スヴィラルとの1対1となったが、位置はゴールエリア角寄り。DFが放ったシュートは外側のポストを叩いて外れた。


    29分 決定機 - インテルにまたも痛恨のミス。ディマルコのグラウンダーのクロスがファーで完全にフリーのラウタロ・マルティネスへ。無人のゴールに滑り込みながら合わせたが、ボールは上に外れた。


    26分 決定機 - ビセックに痛恨のミス。スーレとの競り合いを制してそのまま単独で持ち上がり、ローマのペナルティーエリア内へ進入。しかしスヴィラルとの1対1では止められ、スコアは0-0のまま。


    24分 決定機 - ディバラが縦へボールを送り、マレンがトラップでマーカーを外してすかさず強烈なシュート。ボールは上に外れた。


    20分 - ディバラが距離のある位置から強烈な左足シュート。ボールはジョゼップ・マルティネスの左をかすめ、1メートルほど外へ逸れた。


    13分 決定機 - ローマの再びの速攻。スーレが左から深い位置まで持ち込みクロスを入れると、中央ではディマルコが処理を誤り、結果的にディバラへのアシストに。左足ボレーはわずかに上へ外れた。


    6分 ゴール - インテルは後方からのボールの持ち出しをうまく処理できず、バランスを崩す。ディバラが右から左へ大きく展開し、フリーのモリーナへ。モリーナはコントロールしてから後方へ落とし、マヌ・コネへつなぐ。エリア内で止めてからシュートを放ち、マルティネスを破った。


    3分 - バレルディがテュラムへのインターセプトを狙って倒れ、肘打ちを受けたとアピール。マッサ主審はファウルを取ったが、カードは出さなかった。


    0分 ローマのスタディオ・オリンピコで18時にキックオフ。


    ここで全情報、スタッツ、そして1分ごとの試合経過をチェック

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  • ローマ対インテル：試合結果詳細

    ローマ 2-2 インテル


    得点者：6分 コネ（R）、36分 コネ（R）、47分 ラウタロ（I）、80分 ラウタロ（I）


    ローマ（3-4-2-1）：スヴィラール；マンチーニ（60分 エンディカ）、バレルディ（66分 ギラルディ）、エルモソ（82分 コウリエラキス）；モリーナ（60分 レンシュ）、クリスタンテ、コネ（60分 ピジッリ）、ウェズレイ；ディバラ、スーレ；マレン。

    控え：デ・マルツィ、ゴッリーニ、ペッレグリーニ、カストロ、デ・ローン、ルッリ、モラ、ギラルディ。

    監督 ガスペリーニ。


    インテル （3-5-2）：マルティネス；ビセック、アカンジ、バストーニ（63分 ルイス・エンヒキ）；ディウフ、バレッラ、ジエリンスキ、ジョーンズ（54分 スチッチ）、ディマルコ（54分 カルロス・アウグスト）；ラウタロ（90分 ボニー）、テュラム（90分 ピオ・エスポジト）。

    控え：ディ・ジェンナーロ、プロヴェデル、スタンコヴィッチ、ムヒタリアン、パヴァール、ボヴィオ、モスコーニ。

    監督 キヴ。


    主審：マッサ

    警告：バレッラ（I）、アカンジ（I）、バストーニ（I）、エンディカ（R）

    退場：なし

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