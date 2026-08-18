ユヴェントスとアタランタでプレーした元MFタッキナルディが、現在のセリエAの勢力図を分析し、ユヴェントスがスクデット獲得へ向けて力強く前進すると予想した。元選手の同氏は、ユヴェントスが最高レベルで戦える陣容を築いたと考えている。

イタリアの名門は移籍市場で積極的に戦力を強化してきた。ケリム・アライベゴヴィッチ、ランダル・コロ・ムアニ、ジョン・ルクミの獲得により、チームには目立った質の向上がもたらされた一方で、クラブはGKグリエルモ・ヴィカーリオの加入の可能性も待っている。しかし、タッキナルディは、この印象的な補強にもかかわらず、ユヴェントスはまだリーグ優勝の絶対的本命ではないと強調している。