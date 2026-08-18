Getty Images Sport
翻訳者：
「インテルはすべてのチームを上回っている！」。ユヴェントスの元スター、アレッシオ・タッキナルディがアタランタとミランに辛辣なセリエA評 verdict
タッキナルディ、ユヴェントスの選手層の厚さを支持
ユヴェントスとアタランタでプレーした元MFタッキナルディが、現在のセリエAの勢力図を分析し、ユヴェントスがスクデット獲得へ向けて力強く前進すると予想した。元選手の同氏は、ユヴェントスが最高レベルで戦える陣容を築いたと考えている。
イタリアの名門は移籍市場で積極的に戦力を強化してきた。ケリム・アライベゴヴィッチ、ランダル・コロ・ムアニ、ジョン・ルクミの獲得により、チームには目立った質の向上がもたらされた一方で、クラブはGKグリエルモ・ヴィカーリオの加入の可能性も待っている。しかし、タッキナルディは、この印象的な補強にもかかわらず、ユヴェントスはまだリーグ優勝の絶対的本命ではないと強調している。
- Getty Images Sport
インテルとナポリが引き続き最有力候補である
タイトル争いに関する自身の見解をさらに展開したタッキナルディは、イタリアサッカーで倒すべきチームとしてインテルを挙げた。また、総合的な選手層の厚さという点では、ナポリがトリノのクラブをわずかに上回っているとの見方も示した。
「現時点でインテルは、すべてのチームを上回っている」と、タッキナルディは『SportMediaset』のインタビューで説明した。「私の意見では、ナポリは依然としてユーベより少し上だ。ローマとミランはユーベより上ではない。コモ、アタランタ、フィオレンティーナ？ どこもユベントスより優れたスカッドは持っていない」
コモ、アタランタ、フィオレンティーナを退けて
タッキナルディは、アタランタやフィオレンティーナ、さらには驚きのチャンピオンズリーグ出場を決めたコモなど、野心的な他クラブにも目を向けた。その上で、これらのチームはいずれもユヴェントスほどの選手層の厚さはないとの見解を示した。
「スカッドで見れば、アタランタはユヴェントスより上ではない」とタッキナルディは述べた。さらにセスク・ファブレガスのコモでの成果に触れ、「私はファブレガスと、彼がしてきた仕事を尊重している。だが、彼らがチャンピオンズリーグにいるのは、ユーベが自滅したからだ」と付け加えた。
そしてフィレンツェのクラブについては、「フィオレンティーナは多くの興味深い選手を獲得したが、ユーベのレベルには達していない」と締めくくった。
- AFP
新加入選手が野心の鍵を握る
新シーズンの開幕が近づく中、ユヴェントスはインテルとナポリとの差を縮めるべく、新戦力の融合に注力することになる。チームは、ライバル勢に付け入る隙を与えた前シーズンの高くついたミスを避けたいところだ。移籍の最終的な詳細が詰められる中、ビカーリオの加入見通しは守備陣にとってもう一つの重要な後押しとなる可能性がある。
アラジベゴビッチ、コロ・ムアニ、そしてルクミがすでにチームに馴染みつつある中、ユヴェントスは本格的なタイトル争いに挑むだけの戦力を備えており、アタランタ、ローマ、ミランを上回る立場を確固たるものに維持できるはずだ。
GOALをGoogleでフォロー
この物語を楽しんでいただけましたか？
GOAL.comをGoogleの優先情報源に追加して、より多くのレポートをご覧ください。