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インテルは彼の復帰を心待ちにしている。ボニーとテュラムが身体的な問題を抱えているだけに、ピッチへの復帰は今後のシーズンを左右する可能性がある。

では、ラウタロ・マルティネスの復帰まであとどれくらいか？その答えを示そうとしたのは、アルゼンチン人ストライカー本人だ。昨夜、イタリア代表を見るために訪れたサン・シーロでスカイ・スポーツの取材に応じ、非常に良い感触を得ていることを認めた。