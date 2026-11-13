インテルは彼の復帰を心待ちにしている。ボニーとテュラムが身体的な問題を抱えているだけに、ピッチへの復帰は今後のシーズンを左右する可能性がある。
では、ラウタロ・マルティネスの復帰まであとどれくらいか？その答えを示そうとしたのは、アルゼンチン人ストライカー本人だ。昨夜、イタリア代表を見るために訪れたサン・シーロでスカイ・スポーツの取材に応じ、非常に良い感触を得ていることを認めた。
インテルは彼の復帰を心待ちにしている。ボニーとテュラムが身体的な問題を抱えているだけに、ピッチへの復帰は今後のシーズンを左右する可能性がある。
では、ラウタロ・マルティネスの復帰まであとどれくらいか？その答えを示そうとしたのは、アルゼンチン人ストライカー本人だ。昨夜、イタリア代表を見るために訪れたサン・シーロでスカイ・スポーツの取材に応じ、非常に良い感触を得ていることを認めた。
ラウタロ・マルティネスはイタリア対フランス戦の試合前、復帰が近いことを認めるだけでなく、インテルが引き続き主役の一角を担うセリエAの優勝争いについても、やや踏み込んで語った。
「試合を見に来た。調子はいいし、早く復帰できればと思う。ピオやほかの選手たちと連絡を取ったかって？ アッピアーノで会ったよ。今朝、練習に行ったときに彼らと顔を合わせた。いい試合になることを願っている。今季をどう見ているかって？ 昨季と同じようにリーグ戦は拮抗している。全力を尽くし、一試合一試合に集中しなければならない」
ラウタロは、代表戦による中断期間中のオフも、万全の状態を取り戻し、太ももの屈筋の損傷を治すために取り組んでいる。この負傷により、チャンピオンズリーグでサン・シーロで行われたブルージュ戦に敗れた後、戦列を離れていた。
「調子はいい。早く復帰できればと思う」という言葉どおり、予想外の事態がなければ、月曜日にはチーム練習に復帰し、クリスティアン・キヴ監督の指揮下に戻る見込みだ。インテルは同日、代表戦による中断明けに予定されているアタランタ戦に向け、アッピアーノ・ジェンティーレで準備を始める。
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