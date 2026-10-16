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ライブ
Giuseppe Marotta InterGetty Images
Gianluca Minchiotti
翻訳者：

インテルのマロッタ「チャンピオンズリーグ？ いつも楽観的だ。ラウタロについては、けがもサッカーの一部だ」

インテル
ラウタロ・マルティネス
セリエ A

インテル会長「マラゴへの信任を再確認？ そういうことについては話さない」

ベッペ・マロッタ会長が、インテルについてではなく、ロンバルディア州で開かれたセリエA運営機構と学校による取り組み「Alpha League」の発表会の場で語った。


イタリア王者クラブのトップが語った言葉は少なかったものの、ここ数時間の主な話題に対する心境をうかがわせるものだった。

  • チャンピオンズリーグについて、ホームでブルージュに敗れた後、「インテル対ブルージュ戦の後でも楽観的か？　楽観主義は私の人生の一部だ」とFcInter1908が報じた。


    ラウタロ・マルティネスの負傷について。アルゼンチン人選手は太ももの屈筋に違和感を訴え、1カ月離脱する。「負傷はサッカーにつきものだ」と語った。


    最後に、サッカー界の政治については、「マラゴへの信任は再確認されたか？　そういうことについては話さない」と述べた。



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2026年10月17日

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