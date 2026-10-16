チャンピオンズリーグについて、ホームでブルージュに敗れた後、「インテル対ブルージュ戦の後でも楽観的か？ 楽観主義は私の人生の一部だ」とFcInter1908が報じた。





ラウタロ・マルティネスの負傷について。アルゼンチン人選手は太ももの屈筋に違和感を訴え、1カ月離脱する。「負傷はサッカーにつきものだ」と語った。





最後に、サッカー界の政治については、「マラゴへの信任は再確認されたか？ そういうことについては話さない」と述べた。







