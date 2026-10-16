ベッペ・マロッタはインテルの会長として、ロンバルディア州庁で行われた、レガ・カルチョ・セリエAと学校による取り組み「Alpha League」の発表会の場で語った。
イタリア王者のトップによる発言は短かったが、ここ数時間の主な話題に対する心境をうかがわせるものだった。
ベッペ・マロッタはインテルの会長として、ロンバルディア州庁で行われた、レガ・カルチョ・セリエAと学校による取り組み「Alpha League」の発表会の場で語った。
イタリア王者のトップによる発言は短かったが、ここ数時間の主な話題に対する心境をうかがわせるものだった。
チャンピオンズリーグについて、ホームでブルージュに敗れた後、「インテル対ブルージュ戦にもかかわらず楽観的か？ 楽観主義は私の人生の一部だ」とFcInter1908が報じた。
ラウタロ・マルティネスの負傷について、アルゼンチン人選手は太ももの屈筋に違和感を訴え、1カ月間離脱する見込みだ。これについては「負傷はサッカーにつきものだ」と語った。
最後に、サッカー界の政治については、「マラゴへの信任が確認された？ そういうことについては話さない」と述べた。
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