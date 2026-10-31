インテルのMFニコロ・バレッラが、スカイ・スポーツとDAZNの取材に応じ、試合を振り返った。「試合前の緊張よりも、僕たちが苦しんでいるのは試合への入り方だ。改善しなければならない。いつも逆転できるわけじゃない。僕たちはいつも試合を90分までもつれ込ませている。体力も常に万全ではないのだから、時には試合をうまく運ばなければならない。ムサへのファウルが心残りか？ もちろんだ。判断を誤った。今は僕たちがミスをすると、その代償を払わされる。間違いなく、自分たちを見つめ直して改善する必要がある。そして一度ゴールを奪えば、試合を支配できる」