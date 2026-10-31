インテルのMFニコロ・バレッラが、スカイ・スポーツとDAZNの取材に応じ、試合を振り返った。「試合前の緊張よりも、僕たちが苦しんでいるのは試合への入り方だ。改善しなければならない。いつも逆転できるわけじゃない。僕たちはいつも試合を90分までもつれ込ませている。体力も常に万全ではないのだから、時には試合をうまく運ばなければならない。ムサへのファウルが心残りか？ もちろんだ。判断を誤った。今は僕たちがミスをすると、その代償を払わされる。間違いなく、自分たちを見つめ直して改善する必要がある。そして一度ゴールを奪えば、試合を支配できる」
Getty Images Sport
翻訳者：
インテルのバレッラが語る「システム変更には十分に慣れていなかった。いつも試合の入り方を間違え、90分までもつれ込ませるわけにはいかない」
「フォーメーションの変更にまだ十分慣れていなかった」
「今日は厳しい状況だった。ピオとボニーが発熱し、ボニーは39度の熱があった。フレッシュな交代要員がいなかったことが、監督の選択に影響したのかもしれない。何より重要だったのは姿勢だ。調子をつかむのに苦労し、ライン間に入る選手たちが違いを生むと気づくのが遅すぎた。だが、このフォーメーション変更には慣れていなかった。 大事なのは姿勢だ。我々には何かが足りなかった」
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