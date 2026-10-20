「ほかのスタジアムでは、誰も私に拍手を送ってくれたことはない。でも、応援とはそういうものだし、それでいい。私には何かを証明する必要はなかった。あなたたちが私の暗い時期だと考えている間も、クラブと監督は私を支えてくれた。私自身はそこまでつらい時期だとは感じていなかった。誰も死んでいない。私にとって暗闇とは別のものだ。時間がたてば、物事は収まる」