インテルがチャンピオンズリーグの戦いに戻る。明日、サン・シーロでシャフタール・ドネツクと対戦する第3戦は、早くも重要な一戦となる。アレッサンドロ・バストーニはSky Sportの取材と記者会見で、インテルが欧州で抱えてきた問題について語り、かねて言われてきた「危険に対する認識の低さ」を強調した。
インテルのバストーニ「CL決勝？ 時間がたった。地に足をつけよう。今は目標ではなく夢だ。自分たちのミスについて話し合った。危険への認識が薄い」
メンタル面と集中力のミス
「どんなインテルが見られるか？ パフォーマンスの面では、最初の2試合（チャンピオンズリーグでの試合、編集部注）とかなり似たインテルになるだろう。ただ、個人の面でも、メンタルや集中力の面でも、これまでにあった多くのミスはなくしたい。失点をすべて分析すると、実際、その90％は自分たちのミスから生まれている。このことについては何度も話し合った。繰り返し起きている以上、修正しなければならない。だから、より集中したインテルが見られるだろう」
危険の察知
「『闘争心の欠如』や『軽率さ』は使われすぎている言葉だ。試合を甘く見るつもりでピッチに立つ選手はいない。だが、分析すべきなのはそうした点だ。おそらく危機に対する認識が足りず、そこも改善しなければならない」
シャフタール
「シャフタール？ あまり知られていないが、非常に質が高く、技術のあるチームだ。自分たちのサッカーをすることを恐れない。僕たちは注意深く、まとまりを保ち、チームとして守らなければならない。もはや簡単な試合などない。だから、相手に目を向けるよりも、自分たちに目を向けなければならない」
決勝戦を戦う？ まだ先の話だ。地に足をつけよう。
「勝たなければならない。そうでなければ、上位8位以内に入るのは極めて難しくなる。ただ、我々は現実に目を向ける必要がある。これまでに戦った決勝戦からは時間がたっているし、最近の試合のいくつかは我々を現実に引き戻すものでなければならない。チャンピオンズリーグは夢であって、目標ではない。チャンスがあればつかみたいが、この話については期待を抑えるべきだと思った」
責任を負う
「フォーメーションや誰がピッチに立つかの問題ではない。すべてはメンタル面の問題で、気の緩みや意欲の欠如、外的な要因かもしれない。試合を分析すれば個人のミスが多く見つかるのだから、僕たち一人ひとりが責任を負わなければならない。この点を改善できれば、大きく前進できる」
苦しい時期？ 私にとっては違う。
「ほかのスタジアムでは、誰も私に拍手を送ってくれたことはない。でも、応援とはそういうものだし、それでいい。私には何かを証明する必要はなかった。あなたたちが私の暗い時期だと考えている間も、クラブと監督は私を支えてくれた。私自身はそこまでつらい時期だとは感じていなかった。誰も死んでいない。私にとって暗闇とは別のものだ。時間がたてば、物事は収まる」
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