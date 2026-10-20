インテルがチャンピオンズリーグの戦いに戻る。明日はサン・シーロでシャフタール・ドネツクと対戦する。3戦目にして、すでに重要な一戦だ。アレッサンドロ・バストーニは『スカイ・スポーツ』と記者会見で、インテルが欧州で抱えてきた問題について語り、以前から指摘される「危険に対する認識の甘さ」を強調した。
Getty Images Sport
翻訳者：
インテルのバストーニ「自分たちのミスについて話し合った。危機察知が足りないし、改善しなければならない」
メンタル面と集中力のミス
「どんなインテルが見られるか？ パフォーマンスの面では、チャンピオンズリーグでの最初の2試合（編集部注）とかなり似たインテルになるだろう。ただし、個人の面でも、精神面や集中力の面でも、これまでにあった多くのミスをなくしていく。失点をすべて分析すると、実際、その90％は自分たちのミスから生まれている。このことについては何度も話し合った。繰り返し起きていることなので、修正しなければならない。だから、より集中したインテルが見られるだろう」
危険を察知する能力
「闘争心や軽率さは使い古された言葉だ。試合を軽視するつもりでピッチに立つ者はいないが、分析すべきはそうした点だ。おそらく危険への認識が薄く、その点も改善しなければならない」
「シャフタール？ あまり知られていないが、非常に質が高く、技術のあるチームだ。自分たちのサッカーをすることを恐れない。僕たちは注意深く、コンパクトさを保ち、チームとして守らなければならない。もう簡単な試合などない。だから、他のチームよりも自分たちに目を向ける必要がある」
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