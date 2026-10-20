「どんなインテルが見られるか？ パフォーマンスの面では、チャンピオンズリーグでの最初の2試合（編集部注）とかなり似たインテルになるだろう。ただし、個人の面でも、精神面や集中力の面でも、これまでにあった多くのミスをなくしていく。失点をすべて分析すると、実際、その90％は自分たちのミスから生まれている。このことについては何度も話し合った。繰り返し起きていることなので、修正しなければならない。だから、より集中したインテルが見られるだろう」