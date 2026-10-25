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ライブ
FC Internazionale v ACF Fiorentina - Serie A 2026/27Getty Images Sport
Emanuele Tramacere
翻訳者：

インテルのテュラム「妙だね。審判は僕がシミュレーションをしていると思っているのに、後で全部PKだと言われる……」

インテル
マルクス・テュラム
フィオレンティーナ
セリエ A
インテル 対 フィオレンティーナ

インテルはフィオレンティーナに2-1で逆転勝利した。試合を支配しながらも、相手が作った最初で唯一の決定機で先制され、0-1とリードを許していた。逆転の立役者となったのはマルクス・テュラムだ。一時同点となる1-1のゴールを決めただけでなく、PKを1度ならず2度獲得した。ただし、最初のPKは笛が吹かれず、サン・シーロの内外で物議を醸した。

試合後、DAZNの取材に応じたフランス人FWは、この件を冗談交じりに語りつつも、審判界に対して声を上げた。

  • またも逆転勝利

    「またしても逆転？ チームには試合終盤でも勝てるという自信がある。実際にそうしてきたし、いつでも勝てると分かっている。ラウタロ風のゴールパフォーマンス？ 普段は終盤にゴールを決めるのは彼だからね」

  • 審判の判定を巡る論争

    「PKでも大いに喜んだか？　はい。不思議なことに、毎回審判は僕がシミュレーションをしたと思う。ボローニャではイエローカードを受けたけど、PKだったと言われた。今日もまたそうだった。間違いは起こり得る。僕はこれからも相手に仕掛け続けなければならない。そうすれば、今日の終盤のようにPKを取ってもらえるはずだ」

  • バロンドール

    「バロンドールは誰が受賞する？　エムバペ、デンベレ、オリーズのようなフランス人選手に受賞してほしい」

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