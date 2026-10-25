インテルはフィオレンティーナに2-1で逆転勝利した。試合を支配しながらも、相手が作った最初で唯一の決定機で先制され、0-1とリードを許していた。逆転の立役者となったのはマルクス・テュラムだ。一時同点となる1-1のゴールを決めただけでなく、PKを1度ならず2度獲得した。ただし、最初のPKは笛が吹かれず、サン・シーロの内外で物議を醸した。

試合後、DAZNの取材に応じたフランス人FWは、この件を冗談交じりに語りつつも、審判界に対して声を上げた。