インテルはフィオレンティーナに2-1で逆転勝利した。試合を支配しながらも、相手が作った最初で唯一の決定機で先制され、0-1とリードを許していた。逆転の立役者となったのはマルクス・テュラムだ。一時同点となる1-1のゴールを決めただけでなく、PKを1度ならず2度獲得した。ただし、最初のPKは笛が吹かれず、サン・シーロの内外で物議を醸した。
試合後、DAZNの取材に応じたフランス人FWは、この件を冗談交じりに語りつつも、審判界に対して声を上げた。
インテルはフィオレンティーナに2-1で逆転勝利した。試合を支配しながらも、相手が作った最初で唯一の決定機で先制され、0-1とリードを許していた。逆転の立役者となったのはマルクス・テュラムだ。一時同点となる1-1のゴールを決めただけでなく、PKを1度ならず2度獲得した。ただし、最初のPKは笛が吹かれず、サン・シーロの内外で物議を醸した。
試合後、DAZNの取材に応じたフランス人FWは、この件を冗談交じりに語りつつも、審判界に対して声を上げた。
「またしても逆転？ チームには試合終盤でも勝てるという自信がある。実際にそうしてきたし、いつでも勝てると分かっている。ラウタロ風のゴールパフォーマンス？ 普段は終盤にゴールを決めるのは彼だからね」
「PKでも大いに喜んだか？ はい。不思議なことに、毎回審判は僕がシミュレーションをしたと思う。ボローニャではイエローカードを受けたけど、PKだったと言われた。今日もまたそうだった。間違いは起こり得る。僕はこれからも相手に仕掛け続けなければならない。そうすれば、今日の終盤のようにPKを取ってもらえるはずだ」
「バロンドールは誰が受賞する？ エムバペ、デンベレ、オリーズのようなフランス人選手に受賞してほしい」
GOAL.comをGoogleの優先情報源に追加して、より多くのレポートをご覧ください。