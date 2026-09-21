インテルのディマルコがイタリア代表の合宿を離脱、マンチーニ監督はアストン・ヴィラのルッジェーリを招集した

コヴェルチャーノのイタリアサッカー連盟テクニカルセンターでメディカルチェックを受けた結果、インテルのDFフェデリコ・ディマルコは、クラブで抱えたフィジカル面の問題から回復していないため、イタリア代表の活動には参加できず、今後数時間以内にキャンプを離れる。 代わって、ロベルト・マンチーニ監督はアストン・ヴィラのDFマッテオ・ルッジェーリを招集した。